У зоопарку США народився рідкісний жираф без плям: він може бути єдиним таким у світі
Наприкінці липня в зоопарку Brights у штаті Теннессі народився унікальний жираф без плям. Науковці вважають, що це може бути єдина така тварина у світі
Про це пише Science alert.
Зазначається, що шерсть тварини однотонного коричневого кольору.
За даним науковців, жираф, можливо, єдиний у своєму роді. Вчені визнають, що вид, сітчасті жирафи, народжуються без плям у дуже рідкісних випадках. Наразі немає жодного іншого відомого прикладу, що живе де-небудь у світі.
Востаннє такий рідкісний жираф міг в Японії у 1970-х роках, але жодних фотографій досі не з’явилося в мережі.
Вважається, що характерні плями допомагають забезпечити камуфляж, що свідчить про те, що тварини, які народилися без них, можуть мати труднощі в приховуванні від хижаків у дикій природі. Враховуючи ризики, цілком можливо, що жирафу краще залишатися в неволі. Через кілька тижнів після народження тварина вже має зріст майже 182 см.
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