У зоопарку США народився рідкісний жираф без плям: він може бути єдиним таким у світі

Про це пише Science alert.

Зазначається, що шерсть тварини однотонного коричневого кольору.

За даним науковців, жираф, можливо, єдиний у своєму роді. Вчені визнають, що вид, сітчасті жирафи, народжуються без плям у дуже рідкісних випадках. Наразі немає жодного іншого відомого прикладу, що живе де-небудь у світі.

Востаннє такий рідкісний жираф міг в Японії у 1970-х роках, але жодних фотографій досі не з’явилося в мережі.

Вважається, що характерні плями допомагають забезпечити камуфляж, що свідчить про те, що тварини, які народилися без них, можуть мати труднощі в приховуванні від хижаків у дикій природі. Враховуючи ризики, цілком можливо, що жирафу краще залишатися в неволі. Через кілька тижнів після народження тварина вже має зріст майже 182 см.