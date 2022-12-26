Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У ЗСУ попередили, що РФ може завдати масованого удару на новорічні свята

У ЗСУ попередили, що РФ може завдати масованого удару на новорічні свята

26 грудня, 2022 понедiлок
22:07
війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

У ЗСУ припускають, що під час новорічних свят росіяни можуть вдатися до масованої ракетної атаки по об'єктах критичної інфраструктури України

Про це повідомила речниця Оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталя Гуменюк, передає 24 канал.

"Ми знаємо, що в морі залишається фрегат-ракетоносій, ми знаємо, що залишаються два підводні човни - це загальна сума ракет 16 одиниць. І, скоріш за все, будуть намагатися зіпсувати нам свята. Треба це усвідомлювати, розуміти, що атака буде спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної зокрема", - сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни завели один із надводних ракетоносіїв у пункт базування, проте наголосила, що це не характеризує загальну ситуацію.

Крім того, Гуменюк повідомила, що РФ отримала нову партію дронів-камікадзе та тестувала їх над Чорним морем в умовах зимового клімату України щодо роботи під час штормового вітру чи перепадів температур.

"Те, що вони використовують їх масовано, каже про те, що їх використовують для виснаження сил протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і пробуджують протиповітряну оборону, а другі – можуть атакувати", – пояснила Гуменюк.

  • Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об'єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Новий рік
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Білорусь солдати
24 грудня, 2022 субота
Наступ з боку Білорусі відбудеться, а Україна почне реагувати на випередження, - військовий експерт Копчак
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
25 грудня, 2022 неділя
Треба готуватися до затяжної війни, ворог буде вчити своїх людей та наступати, - генерал Кривонос
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
25 грудня, 2022 неділя
Чекаємо на продовження системних ударів по аеродромах РФ. Колонка Сергія Згурця
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.81
    Купівля 39.81
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 41.33
    Продаж 42.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
26 грудня
22:56
немовля
У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директорка Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи
22:48
Зеленський
Зеленський назвав болісною ситуацію на східному фронті та відзначив успіхи трьох бригад ЗСУ
22:25
Літак Lufthansa
Фінська авіакомпанія пропонує українцям знижку в 95% на квитки до Гельсінкі
21:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака дрона на авіабазу РФ, Путін "готовий говорити з усіма", а Лукашенко боїться нападу на Україну. Світові ЗМІ про Україну 26 грудня
21:18
Херсонський журналіст Антон Коломієць загинув, захищаючи Україну
21:15
Ексклюзив
Енергодар
Росіяни можуть оголосити евакуацію з Енергодара, адже панічно бояться наступу ЗСУ та партизанів, - депутат Запорізької районної ради Кирильчук
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості України завдавати ударів по території РФ будуть тільки збільшуватись. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти
У Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору до поліції, - депутат облради Хлань
20:14
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Раша і "мєдвєдь"
19:52
Китай
Понад 70 літаків: Тайвань заявив про найбільше вторгнення китайської авіації у повітряний простір острова
19:30
Херсон
В одному з районів Херсона виникла загрозлива ситуація: у більшості жителів відсутнє електро- та теплопостачання й вода
19:30
Огляд
Перемога України
Переможні новини 306-го дня війни: вибухи в Енгельсі, полонені окупанти та спільна банківська мережа
19:26
Оновлено
Вибух
Окупанти завдають ударів по Харкову, – голова ОВА
19:11
Костянтин Жеваго привітав українців з різдвяно-новорічними святами
19:08
зерновий термынал
За два дні "зерновим коридором" із українських портів вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції
19:04
РФ призначила нового командувача західного військового округу
РФ призначила нового командувача західного військового округу, - розвідка
18:58
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
На Запоріжжі зупинились найбільш енергомісткі підприємства, - очільник ОВА
18:48
Мілош Земан
Президент Чехії Земан назвав повномасштабне вторгнення РФ до України найбільшою проблемою року, що минає
18:46
російські танки, окупанти, оркі
РФ втратила до 300 військових загиблими й пораненими на Луганщині та Херсонщині, ще стільки ж вагнерівців - проходять лікування, - Генштаб
18:30
Ексклюзив
За донорські кошти ремонти пошкоджених будівель обходяться у рази дешевше, ніж це робить держава, - виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб"
18:25
російські війська окупанти
Ворожі ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, але ЗСУ їх знищують, - керівник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку
18:14
Ексклюзив
російські окупанти
Навіть 2 млн армійців РФ не призведуть до перелому у війні на їхню користь, - військовий експерт Самусь
18:05
OPINION
Агія Загребельська
Росія знайшла собі нову зброярню у Північній Кореї
18:00
Анонс
"На зв’язку", 18:30. Путін чи Patriot - хто кого?
17:55
Гуманітарна допомога
Понад 13 млн українців із початку війни отримали гуманітарну допомогу від міжнародних організацій
17:36
На Чернігівщині викрили схему виїзду ухилянтів за кордон, причетна організація місцевого депутата
17:35
Латвія планує закупити берегові комплекси NSM
Латвія планує закупити ракетні комплекси берегової оборони NSM у 2023 році
17:30
Анонс
КонЄц спЄцопЄрацИЇ, 18:00. Вояка року: Гіркін проти Соловйова
17:27
Костянтин Жеваго отримав подяки від Збройних сил України
17:16
Володимир Зеленський
Зеленського запросили до Литви на церемонію вручення премії Свободи у січні
17:10
СБУ оголосила у розшук Медвєдєва
Путін створив для Медведєва нову посаду у воєнно-промисловій комісії РФ
16:56
Уражені "Росатомом"
У Зеленського назвали одне із головних завдань щодо санкції проти РФ
16:42
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
"РФ буде складніше обстрілювати Україну": військовий експерт Рябих про "бавовну" на аеродромі "Енгельс"
16:40
Український фільм "Королі репу" переміг на міжнародному кінофестивалі в Італії
16:39
Укренерго
Українців попередили про поширення фейків про скасування аварійних відключень від імені Укренерго
16:33
Бахмут
Попри знищені 60% інфраструктури Бахмута, там усе ще перебувають до 10 тис. мешканців, – Кириленко
16:21
молодь
Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні постраждало 40% молоді
16:09
російський мінометний обстріл
На Сумщині зафіксували 16 мінометних приходів менш ніж за пів години
16:07
OPINION
Борислав Береза
Нахрена нам та дипломатія?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV