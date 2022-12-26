У ЗСУ попередили, що РФ може завдати масованого удару на новорічні свята

Про це повідомила речниця Оперативного командування ЗСУ "Південь" Наталя Гуменюк, передає 24 канал.

"Ми знаємо, що в морі залишається фрегат-ракетоносій, ми знаємо, що залишаються два підводні човни - це загальна сума ракет 16 одиниць. І, скоріш за все, будуть намагатися зіпсувати нам свята. Треба це усвідомлювати, розуміти, що атака буде спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної зокрема", - сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що росіяни завели один із надводних ракетоносіїв у пункт базування, проте наголосила, що це не характеризує загальну ситуацію.

Крім того, Гуменюк повідомила, що РФ отримала нову партію дронів-камікадзе та тестувала їх над Чорним морем в умовах зимового клімату України щодо роботи під час штормового вітру чи перепадів температур.

"Те, що вони використовують їх масовано, каже про те, що їх використовують для виснаження сил протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і пробуджують протиповітряну оборону, а другі – можуть атакувати", – пояснила Гуменюк.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об'єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb