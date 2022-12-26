"Ціль №1 для ворога": у Повітряних силах розповіли, куди прилітає найбільше російських ракет
Останнім часом російські окупанти, скеровуючи свої ракети на територію України, зосереджуються на об'єктах критичної інфраструктури Києва та околиць
Про це в ефірі телемарафону 26 грудня сказав спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця – це ціль №1 для ворога", – сказав він.
Ігнат нагадав, що Київ був ціллю росіян з перших днів повномасштабного вторгнення, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант і оточити столицю. Нині окупанти змінити тактику.
"Зараз атакують об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - сказав спікер командування Повітряних сил.
- На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців.
- У Повітряних силах ЗСУ, коментуючи вибухи на російському аеродромі, сказали, що вони є наслідками того, що РФ коїть на українській землі.
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