У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На околицях Бахмута, а саме в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, ситуація досить напружена, але динамічна. ЗСУ реалізують штурмові дії. Противник теж відповідає штурмами, щоб відновити втрачене положення. Кожен день ворог зазнає втрат, втрачаючи позиції на певних ділянках фронту", - наголосив Кудряшов.

За словами бійця, ключовим завданням на Бахмутському напрямку є взяття панівних висот і лісосмуг.

"Поки не йдеться про такі успіхи, як взяття основних пунктів. Тому що населені пункти на цьому відрізку поки що не є ключовим завданням. Ключовим завданням є висоти, укріплення противника, лісосмуги, які розташовані на фланзі Бахмута. Ситуація контрольована, ініціатива перебуває в руках ЗСУ. Повне звільнення флангу Бахмута, населених пунктів Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка - це питання часу", - підкреслив Кудряшов.