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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції

5 вересня, 2023 вiвторок
15:05
Війна з Росією

Майор заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов впевнений, що звільнення від окупантів Курдюмівки, Андріївки й Кліщіївки - це питання часу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На околицях Бахмута, а саме в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, ситуація досить напружена, але динамічна. ЗСУ реалізують штурмові дії. Противник теж відповідає штурмами, щоб відновити втрачене положення. Кожен день ворог зазнає втрат, втрачаючи позиції на певних ділянках фронту", - наголосив Кудряшов.

За словами бійця, ключовим завданням на Бахмутському напрямку є взяття панівних висот і лісосмуг.

"Поки не йдеться про такі успіхи, як взяття основних пунктів. Тому що населені пункти на цьому відрізку поки що не є ключовим завданням. Ключовим завданням є висоти, укріплення противника, лісосмуги, які розташовані на фланзі Бахмута. Ситуація контрольована, ініціатива перебуває в руках ЗСУ. Повне звільнення флангу Бахмута, населених пунктів Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка - це питання часу", - підкреслив Кудряшов.

  • 4 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які захищають нашу країну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Президент заслухав доповіді командування щодо ситуації на ділянках відповідальності бригад, а також про виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення. 
  • У понеділок, 4 вересня, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на північ від Кліщіївки, що на Донеччині, своєю чергою ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського
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втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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