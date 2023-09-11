У ЗСУ розповіли, як виглядають нові позиції на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку поступово звільняємо метри, які покращують наше тактичне положення на передньому краї. Вкрай важливо рухатися вперед і не тільки зміщувати ворога з позицій, а й завдавати тиску. Якщо відвойовані позиції розташовані в населених пунктах, то вони не мають нічого спільного з населеними пунктами. Населені пункти стерті з лиця землі, у тому числі й Бахмут", - наголосив Кудряшов.

За словами бійця, відвойовані позиції можна назвати ділянками в зруйнованих домівках, у брухті, які ЗСУ пристосовують як фортифікаційні укріплення для ведення оборонного бою.

"Якщо ці позиції розташовані в полі, чи лісосмугах, то усі лісосмуги викошені безперервними артилерійськими обстрілами з боку ворога. Триматися на таких позиціях тяжко. Наша піхота тримається зубами за ці позиції, тому що вони є ключовими для подальших дій у напрямку Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки", - пояснив Кудряшов.