У ЗСУ збільшився арсенал озброєння: боєць про ситуацію на Горлівському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не буду уточнювати, але за останній тиждень на Горлівському напрямку у нас трохи збільшився арсенал озброєння, який можна використовувати. Саме останній час ми якісно, кожного дня, працюємо по позиціях ворога, який є в зоні нашої видимості. Відпрацьовуємо по них з гідним результатом, 200-і й 300-і майже кожного дня", - підкреслив Ієвлєв.

За словами бійця, на Горлівському напрямку ворог запроваджує дії та намагається зайняти деякі позиції ЗСУ, але успіху не має.

"За пів року жодної позиції мій підрозділ не втратив. Усі ворожі спроби були невдалими, тому що ми знищуємо їхню техніку або виводимо її зі строю. Відстань від нас до ворога десь 350-400 метрів, і ми його добре тримаємо на дистанції та не допускаємо до себе, поки нема наказу про наступ з нашого боку", - додав Ієвлєв.

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