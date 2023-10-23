У зверненні Atlantic Council до президента США є три головні меседжі щодо вступу України до НАТО, - посол Джон Гербст

Про це він сказав на Київському безпековому форумі, який транслював телеканал "Еспресо".

"Американці були розчаровані результатом Вільнюського саміту. Ми вважаємо, що НАТО могло б більш рішуче зробити крок до членства України в Альянсі. Ми вирішили, що зберемо групу експертів, фахівців, колишніх високопоставлених посадовців, щоб розглянути питання: Що можна зробити для того, аби прискорити вступ України до НАТО через Вашингтонський саміт, який відбудеться наступного року", - пояснив Джон Гербст.

За словами директор Центру Євразії Атлантичної Ради, потрібен рішучий крок щодо членства України в НАТО.

"Ми зібрали поважну аудиторію: послів США, колишніх держсекретарів, колишніх очільників військових структур в Європі й створили документ. У цьому документі є три головні ідеї, або меседжі, що включені у пам'ятну записку до президента США. По-перше, ми постали перед найбільш стратегічним викликом з боку агресивної політики Кремля. І підтримка України - це захист американських інтересів. По-друге, ми потребуємо рішучого кроку до членства України в НАТО, який потрібно зробити на Вашингтонському саміті. Для цього важливо підвищити перспективи України на полі бою. У документі чітко окреслені види озброєння й військова допомога, яка потрібна Україні. Трете, у документі є пропозиція до НАТО", - додав Джон Гербст.