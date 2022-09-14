У звільненому Святогірську тривають оборонні дії, місто розбите, - нацгвардієць Марків
У звільненому Святогірську тривають пошукові дії з виявлення колаборантів, ДРГ та росіян, які не встигли відійти, а також облаштування оборонних позицій міста
Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної Гвардії України Віталій Марків.
"Спільними зусиллями підрозділи Нацгвардії, ЗСУ та ТрО ми змогли форсувати Сіверський Донець і взяти місто Святогірськ. Зараз тривають оборонні дії. Підрозділи облаштовують оборонні позиції міста і для нас пріоритет - це безпека наших громадян", - розповів він.
Марків повідомив, що Нацгвардія допомогає налаштувати гуманітарний коридор, щоб допомогти людям, які були в окупації.
"Місто в дуже плачевному стані - розбите, вся інфраструктура повністю знищена. Бували випадки, коли люди 4-5 місяців хліба не бачили. Тривають пошукові дії з виявлення колаборантів, ДРГ та противника, який не встиг відійти. Ми закріпимось і обов'язково відновимо наше місто", - підсумував нацгвардієць.
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