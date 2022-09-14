Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної Гвардії України Віталій Марків.

"Спільними зусиллями підрозділи Нацгвардії, ЗСУ та ТрО ми змогли форсувати Сіверський Донець і взяти місто Святогірськ. Зараз тривають оборонні дії. Підрозділи облаштовують оборонні позиції міста і для нас пріоритет - це безпека наших громадян", - розповів він.

Марків повідомив, що Нацгвардія допомогає налаштувати гуманітарний коридор, щоб допомогти людям, які були в окупації.

"Місто в дуже плачевному стані - розбите, вся інфраструктура повністю знищена. Бували випадки, коли люди 4-5 місяців хліба не бачили. Тривають пошукові дії з виявлення колаборантів, ДРГ та противника, який не встиг відійти. Ми закріпимось і обов'язково відновимо наше місто", - підсумував нацгвардієць.