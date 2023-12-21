УАФ застосувала санкції до суддів, які послуговувалися недержавною мовою під час футбольних матчів
Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів
Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови, який подав відповідне звернення до УАФ.
Зазначається, що голова комітету арбітрів УАФ Лучіано Лучі застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів і спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах.
“У випадку недотримання вимог і положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, комітет буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи, в т.ч. у вигляді тимчасового відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету етики та чесної гри УАФ”, - підкреслив Лучіано Лучі.
У Кременя також зауважили, що цьогоріч до Офісу уповноваженого надійшло понад 60 звернень громадян щодо ознак порушення мовного закону у сфері спорту.
- Раніше Кремінь ініціював зміни до паспорта старого зразка. Він просить Верховну Раду прибрати з паспортів російську версію.
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