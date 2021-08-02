УАФ збирається замінити Шевченка Маркевичем або Михайличенком, - ЗМІ

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



За інформацією джерела, в Українській асоціації футболу розглядають Мирона Маркевича, як основного кандидата на посаду головного тренера збірної України.



Якщо Маркевич відмовиться, другий кандидат на цю посаду, варіант "Б" - Олексій Михайличенко. Також існує можливість, що Сергій Ребров розірве контракт з "Аль-Айном" в кінці року і очолить збірну України.



Зараз 70-річний Маркевич є головою комітету збірних УАФ, а 58-річний Михайличенко - віце-президент асоціації.



Виконком УАФ відбудеться 9 серпня, на ньому може вирішитись, хто очолить збірну України.

1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.