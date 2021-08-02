УАФ збирається замінити Шевченка Маркевичем або Михайличенком, - ЗМІ
Мирон Маркевич і Олексій Михайличенко є кандидати на посаду головного тренера збірної України з футболу
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
За інформацією джерела, в Українській асоціації футболу розглядають Мирона Маркевича, як основного кандидата на посаду головного тренера збірної України.
Якщо Маркевич відмовиться, другий кандидат на цю посаду, варіант "Б" - Олексій Михайличенко. Також існує можливість, що Сергій Ребров розірве контракт з "Аль-Айном" в кінці року і очолить збірну України.
Зараз 70-річний Маркевич є головою комітету збірних УАФ, а 58-річний Михайличенко - віце-президент асоціації.
Виконком УАФ відбудеться 9 серпня, на ньому може вирішитись, хто очолить збірну України.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
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