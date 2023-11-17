Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура UAnimals нагородить авторів, чиї дитячі книжки популяризують гуманне ставлення до тварин

UAnimals нагородить авторів, чиї дитячі книжки популяризують гуманне ставлення до тварин

17 листопада, 2023 п'ятниця
14:07
Культура книжки

Благодійна організація UAnimals у грудні вручить Премію дитячої літератури "Гуманна книжка" авторам, чиї твори популяризують дбайливе ставлення до тварин

Про це йдеться на сторінці зоозахисників.

"Команда UAnimals заснувала "Гуманну книжку" передусім для того, щоб нагадати про потужну силу книжки як інструменту формування світогляду людини та показати, наскільки багато є вартих уваги дитячих книжок про тварин чи довкілля... Ми переконані, що гуманність плекається змалечку і відповідальні за це дорослі, і хочемо допомогти дорослим практичними порадами та контентом", — розповіла головна редакторка UAnimals і членкиня журі Людмила Смоляр.

Кожен охочий може номінувати книжку на премію до 26 листопада включно за посиланням.

Це мають бути дитячі книжки українських авторів та державною мовою, видані у 2022-2023 роках.

До журі премії, крім Людмили Смоляр, увійшли:

  • Олеся Наумовська — докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Юлія Сливка — видавчиня, філологиня PhD, блогерка;
  • Світлана Ройз — дитяча та сімейна психологиня;
  • Лео Буша — хлопчик з Ірпеня, який надихнув Україну виконанням "Червоної калини";
  • Ігор Коваль — інфлюенсер, волонтер, співвласник магазину дитячого одягу.

Читайте також: "Тварини вмирають не від голоду, а від розриву серця". Як волонтери рятують пухнастих друзів на лінії фронту

Україна
мистецтво
Читайте також:
Байден і Сі Цзіньпін
16 листопада, 2023 четвер
Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв
Крим
17 листопада, 2023 п'ятниця
Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму
Карта. Авдіївка_1411
16 листопада, 2023 четвер
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.25
    Купівля 37.25
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 листопада
14:39
Голодомор
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
14:29
наручники
Старовинна зброя, археологічні знахідки: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей
14:09
OPINION
Сергій Фурса
Повітряні тривоги. Час змінити алгоритм сповіщень
14:03
військові
У ЗСУ запускають автоматизовану систему управління оборонними ресурсами SAP, яку використовують у НАТО
13:50
Міст
Між Житомирською та Київською областями відновили ще один міст
13:48
полон
Комісія при Мінреінтеграції встановила 4337 українців, яких РФ позбавила волі під час війни
13:40
Огляд
Гроші
Соціальна допомога: хто може отримати та яка сума виплат буде у 2024
13:37
евакуація
З громади на Донеччині евакуювали сім'ю з 5 маленькими дітьми
13:33
Тарифи на електроенергію
Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року не буде: Міненерго спростувало інформацію, що шириться у соцмережах
13:25
Окупанти
Стріляли по автівці з цивільними: двом окупантам заочно повідомили про підозри
13:23
Понад 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів
13:08
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ на лівому березі Дніпра відтісняють ворога якнайдалі, щоб убезпечити Херсон від обстрілів
13:07
окупанти
Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР
12:45
До $7000 за "послугу": в кількох областях затримали 7 організаторів схем для ухилянтів
12:44
"Щоденник Монастирського": у Києві презентували документальний фільм про загиблого голову МВС
12:31
Пашинський та Дещиця
РФ оголосила в розшук Пашинського та Дещицю: подробиці
12:26
Ексклюзив
Ізраїль Сектор Газа
Україна може потрапити в жорна чужої війни: експерт-міжнародник Данилов про вплив Близького Сходу на події у світі
12:14
Херсонщина
РФ обстріляла житловий будинок на Херсонщині: загинув літній чоловік
12:06
сектор Гази
Через припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу існує імовірність голоду, - ООН
12:00
OPINION
Андрій Магера
Медведєв вимагає у Зеленського... виборів
11:48
Росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, - британська розвідка
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ухилянти дістаються до інших країн вплав та пішки, а президент Латвії пропонує ЄС шукати снаряди для України в інших країнах. Акценти світових ЗМІ 17 листопада
11:43
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині через обстріл РФ пошкоджено будівлю обленерго: ситуація в енергосистемі станом на 17 листопада
11:38
Володимир Зеленський
"Майдан-3": Зеленський заявив, що РФ готує кампанію з дезінформації з метою перевороту в Україні
11:26
На лікування та реабілітацію до клінік Європи евакуювали ще 34 постраждалих українців
11:18
monobank
Пошук вразливостей: Мonobank пропонує 1 млн грн за злам його застосунку
10:56
Євробачення
Євробачення-2024: оголошено 10 фіналістів Національного відбору
10:54
студент, студенти, бакалавр
17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято
10:53
Анонс
Афіша виставки загиблого фотографа і військоіого Віктора Гурняка
В Києві пройде виставка робіт загиблого фотографа та військового Віктора Гурняка
10:44
Рамзан Кадиров, Чечня
Неповнолітнього сина Кадирова нагородили орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю
10:36
домедична допомога-тренінг
У Києві для школярів створюють навчальну програму з домедичної допомоги
10:29
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Багато чинників вже не працює: Згурець про нову реальність підходів щодо ведення бойових дій
10:24
Оновлено
Окупанти повідомили про вибухи і роботу ППО в Севастополі
10:03
OPINION
Володимир Гевко
Дайте спокій військовим, не повчайте їх жити
10:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 листопада: скільки коштують долар та євро перед вихідними
09:58
В університеті в Єревані стався вибух
В університеті в Єревані стався вибух: є загиблий, щонайменше 3 постраждалих
09:50
США Японія
США та Японія домовилися про нові санкції проти РФ
09:31
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
Прориву з боку ЗСУ на Херсонщині найближчим часом не станеться, - капітан ЗСУ
09:30
Партнерський матеріал
Ключовий момент: Ребров - зіркове повернення в збірну
09:12
Шакур Стівенсон та Едвін Де Лос Сантос (праворуч)
В категорії Ломаченка відбувся бій за вакантний чемпіонський титул WBC
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV