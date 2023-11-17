UAnimals нагородить авторів, чиї дитячі книжки популяризують гуманне ставлення до тварин

Про це йдеться на сторінці зоозахисників.

"Команда UAnimals заснувала "Гуманну книжку" передусім для того, щоб нагадати про потужну силу книжки як інструменту формування світогляду людини та показати, наскільки багато є вартих уваги дитячих книжок про тварин чи довкілля... Ми переконані, що гуманність плекається змалечку і відповідальні за це дорослі, і хочемо допомогти дорослим практичними порадами та контентом", — розповіла головна редакторка UAnimals і членкиня журі Людмила Смоляр.

Кожен охочий може номінувати книжку на премію до 26 листопада включно за посиланням.

Це мають бути дитячі книжки українських авторів та державною мовою, видані у 2022-2023 роках.

До журі премії, крім Людмили Смоляр, увійшли:

Олеся Наумовська — докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Юлія Сливка — видавчиня, філологиня PhD, блогерка;

Світлана Ройз — дитяча та сімейна психологиня;

Лео Буша — хлопчик з Ірпеня, який надихнув Україну виконанням "Червоної калини";

Ігор Коваль — інфлюенсер, волонтер, співвласник магазину дитячого одягу.

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