Учасник першої висадки на Місяць Олдрін одружився у свій 93-ій день народження

Про це він повідомив у twitter.

"У мій 93-й день народження я радий повідомити, що моє давнє кохання, Анка Фаур, і я одружилися. Ми пов'язали себе священними тенетами шлюбу на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі й ми схвильовані, як підлітки, які втекли від батьків", - йдеться у повідомленні.

Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, наречена молодша за нього на 30 років.

63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну. На цей час вона обіймає посаду віцепрезидентки компанії.

29 червня 2019 року стало відомо, що національна аерокосмічна агенція США відкрила доступ до власних унікальних сховищ твердих порід, зібраних під час експедицій на Місяць.

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