Учасник першої висадки на Місяць Олдрін одружився у свій 93-ій день народження
Колишній американський астронавт Базз Олдрін, який був у складі першої місії на Місяць, відзначив свій 93-й день народження весіллям зі своєю давньою подругою Анкою Фаур
Про це він повідомив у twitter.
"У мій 93-й день народження я радий повідомити, що моє давнє кохання, Анка Фаур, і я одружилися. Ми пов'язали себе священними тенетами шлюбу на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі й ми схвильовані, як підлітки, які втекли від батьків", - йдеться у повідомленні.
Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, наречена молодша за нього на 30 років.
63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну. На цей час вона обіймає посаду віцепрезидентки компанії.
- 29 червня 2019 року стало відомо, що національна аерокосмічна агенція США відкрила доступ до власних унікальних сховищ твердих порід, зібраних під час експедицій на Місяць.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе