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Головна Суспільство Учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим

Учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим

26 січня, 2022 середа
14:48
Суспільство

Учасники руху "SaveФОП" оголосили акцію протесту під Верховною Радою безстроковою

Про це повідомляє Укрінформ.

"Вчора нас незаконно побили, наших мирних мітингувальників. Застосували зброю, газ. Через це ми оголосили акцію безстроковою і будемо тут стояти до вирішення нашого питання", - заявила учасниця акції Галина Капітун.

Вона анонсувала невдовзі "великий всеукраїнський протест".

"Великий всеукраїнський протест планується через тиждень, бо наразі Верховна Рада працює до п'ятниці. Ми будемо тут стояти і усіма силами показувати, що ми не здаємося і ми не здамося", - наголосила Капітун.

  • Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
  • 17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
  • 25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.

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