Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців

Законопроєкт №6376 не змогли включити до порядку денного, оскільки це рішення підтримали лише 102 нардепи, повідомляє Еспресо.TV.



У документі пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України: замінити цифру "2022" на "2023".



Сьогодні, 17 грудня, було останнє пленарне засідання Ради у 2021 році, тому строки розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) платниками єдиного податку не переносяться на 2023 рік.



Відтак, з 1 січня 2022 року всі ФОП, зайняті в рітейлі, які є платниками єдиного податку 2-4 груп, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) - касові апарати.



Довідка: Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій із реалізацією фіскальних функцій для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів - аналог касового апарату у вигляді програмного забезпечення для комп'ютера, смартфона або планшета.



Він дозволяє виконувати фіскальні функції шляхом реєстрації чеків на податковому сервері через інтернет. ФОП мають право вибору, яким реєстратором розрахункових операцій користуватися: класичним або програмним.

#Рада9 не підтримала включення до порядку денного позачергового засідання #ЗП6376 щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку pic.twitter.com/wfnNaiJh6D — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2021

Нагадаємо, 17 грудня представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.



