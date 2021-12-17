Відтермінування касових апаратів для ФОП: Рада провалила законопроєкт попри протести підприємців
У п'ятницю, 17 грудня, Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік
Законопроєкт №6376 не змогли включити до порядку денного, оскільки це рішення підтримали лише 102 нардепи, повідомляє Еспресо.TV.
У документі пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України: замінити цифру "2022" на "2023".
Сьогодні, 17 грудня, було останнє пленарне засідання Ради у 2021 році, тому строки розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) платниками єдиного податку не переносяться на 2023 рік.
Відтак, з 1 січня 2022 року всі ФОП, зайняті в рітейлі, які є платниками єдиного податку 2-4 груп, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) - касові апарати.
Довідка: Реєстратор розрахункових операцій - це пристрій із реалізацією фіскальних функцій для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів - аналог касового апарату у вигляді програмного забезпечення для комп'ютера, смартфона або планшета.
Він дозволяє виконувати фіскальні функції шляхом реєстрації чеків на податковому сервері через інтернет. ФОП мають право вибору, яким реєстратором розрахункових операцій користуватися: класичним або програмним.
- Нагадаємо, 17 грудня представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
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