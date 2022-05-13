English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Участь Фінляндії та Швеції значно посилить ефективність НАТО, - Портников

Участь Фінляндії та Швеції значно посилить ефективність НАТО, - Портников

13 травня, 2022 п'ятниця
14:37
Новини Віталій Портников

Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий Еспресо вважає, що у ці дні відбуваються історичні події, Фінляндія та Швеція здійснюють важливі кроки як для майбутнього своїх країн, так і для світу

Про це йдеться в етері Еспресо.

Віталій Портников зауважив, що сьогодні ми стежимо за історичною пресконференцією уряду Швеції, який презентує своє бачення викликів безпеки, мова йде про приєднання Швеції до НАТО. Також 12 травня президент та прем'єр-міністр Фінляндії виступили зі спільною заявою, у якій підтримали членство Фінляндії у Північноатлантичному союзі. Очікується, що вже днями Фінляндія офіційно оголосить, що подає заявку на членство в Альянсі.

Журналіст підкреслив: "Швеція почала процес обговорення можливості приєднання до НАТО більш стримано, ніж Фінляндія. Всі чекали чи будуть шведські наміри  аналогічні з фінськими, у суспільстві Швеції завжди сприймалась фінська позиція як позитив, який допомагає шведам ухвалити правильне рішення. Шведський уряд підкреслив, що вступ до НАТО зменшить небезпеку конфліктів у північній Європі. Участь Фінляндії та Швеції значно посилить ефективність цього оборонного Альянсу".

Ведучий нагадав, що в одному з телевізійних ефірів російські експерти обговорювали можливість захоплення шведського о.Готланд у Балтійському морі, як плацдарму для окупації Латвії, Литви, Естонії. І тому зрозуміло, що російські пропагандисти не жартують, а висловлюють плани свого російського керівництва.

"Швеція одна з найбільш серйозних, у воєнному відношенні, країн Європи. Приєднання Швеції до НАТО - це не якийсь простий крок політичного характеру, це є значне посилення військового потенціалу Альянсу. А Фінляндія це країна, яка двічі воювала з Радянським Союзом і програвала" – зазначив Портников.

Віталій Портников підсумував, що до кроків Фінляндії та Швеції треба ставитися дуже серйозно в контексті нашого з вами майбутнього.

  • Фінляндія і Швеція планують подати заявки на вступ в НАТО після 15 травня
  • 11 травня Фінляндія та Швеція підписали безпекову угоду з Великою Британією на тлі зростання загроз у регіоні
  • 13 травня міністр оборони Петер Гульквіст заявив, що Швеція готова до реакції РФ на інтеграцію країни до НАТО

Відео
Швеція
Фінляндія
НАТО
Читайте також:
Виктор Пысанко
12 травня, 2022 четвер
Саботаж і диверсія з боку командування Медичних сил ЗСУ, - майор Пилипець про звільнення керівника Запорізького військового госпіталю
11 травня, 2022 середа
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Калина
12 травня, 2022 четвер
Усі цивільні, які були на "Азовсталі" з українськими військовими, залишили завод, - заступник командира "Азову"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.62
    Продаж 33.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
13 травня
15:26
Шольц провів телефонну розмову з Путіним і закликав припинити вогонь в Україні
15:22
"Путін зможе святкувати": Кулеба заявив, що блокування Угорщиною нафтового ембарго проти РФ може зруйнувати єдність ЄС
15:22
три квадроцикли для ЗСУ
Для українських бійців купили три квадроцикли за кошти криптофонду Aid For Ukraine, – Федоров
15:19
Президенти Кучма, Ющенко та Порошенко закликають світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі"
15:17
G7
Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ
15:10
Ексклюзив
Збройні Сили України
Додаткове фінансування ЗСУ повинно стати пріоритетним питанням для Верховної Ради, - нардеп Павленко
15:01
Маріуполь
170 тисяч жителів Маріуполя, які залишись у місті, потерпають від голоду, - Денісова
14:58
У музеї Яворницького знайшли "капсулу часу"
У Дніпрі під час демонтажу люстр в історичному музеї знайшли "капсулу часу"
14:58
фінляндія швеція нато
"Схожі на гостьові будинки терористів": Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів
14:44
Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва та її бабуся, ексдружина й родичі: Британія запровадила санкції проти найближчого оточення Путіна
14:40
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Росія зацікавлена в тому, щоб виживати маріупольців на свою територію, — це трудовий ресурс, якого бракує РФ, — журналіст Гармаш
14:33
Еммануель Макрон
Макрон пропонував поступитись суверенітетом України, щоб "зберегти обличчя" Путіну, - Зеленський
14:22
Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана
Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана
14:18
окупанти
Пропагандисти РФ змушують російських військових зніматися в агітаційних роликах, – українська розвідка
14:17
Ексклюзив
Айдер Муждабаєв
"Ліберальні" російські ЗМІ – один із підрозділів медіафронту Путіна, – Айдер Муждабаєв
14:13
Кадирівці обкрадають лікарню в Рубіжному
У Рубіжному кадировці привласнюють медобладнання місцевої лікарні під виглядом "відкриття шпиталю"
14:11
Петер Гульквіст
Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО
14:06
Супроводжувала колони окупантів: на Харківщині оголосили підозру заступниці начальника райвідділу поліції
13:51
СБУ
"Я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял": окупант розповів дружині про звірства на Херсонщині
13:44
економіка
Близько 500 підприємств переїхали з зони бойових дій у безпечніші регіони, більш ніж половина вже відновили роботу
13:41
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін створює геополітичні "пастки", щоб після завершення свого президентства вони працювали, — Портников
13:41
Зеленський
"Дайте нам вивезти вбитих та поранених": Зеленський розповів про процес переговорів з РФ щодо евакуації військових з Азовсталі
13:40
окупанти
На Херсонщині окупанти погрозами змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж
13:36
У Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця
13:25
Володимир В’ятрович
"Нотатки з кухні "переписування історії" Володимира В’ятровича перемогли в історичній номінації Книжки року 2021
13:20
Сергій Кислиця
Війна РФ проти України - результат безвідповідального самовдоволення міжнародної спільноти протягом останніх 30 років, - Кислиця
13:20
Ексклюзив
Запорізький волонтерський гуманітарний штаб
"Найбільше людей до нас прибуває з Маріуполя, Токмака й Пологів": Ілля Бовсуновський про роботу Запорізького волонтерського гуманітарного штабу 
13:15
біженці з України
Чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту: пояснення Мінреінтеграції
13:14
Зеленський
"Не бачимо великої загрози": Зеленський заявив, що у невизнаному Придністров'ї може бути до 15 тис. війська
13:04
Черговий гуманітарний вантаж поїхав на Харківщину, – Марина Порошенко
13:03
СБУ заборонила в'їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії, та викрила понад десяток ботоферм
12:54
окупанти атака на Азовсталь
Протягом ночі на 13 травня росіяни обстрілювали Азовсталь, триває штурм, - Паламар
12:43
збили російський гелікоптер Мі-28
На Луганщині українські десантники збили російський гелікоптер Мі-28
12:42
На фото наслідки обстрілів у Миколаєві
Через нічні обстріли Миколаєва пошкоджено дві станції очищення води
12:35
Зеленський
"На умовах діалогу, а не ультиматумів": Зеленський заявив про готовність вести переговори з Путіним без жодних посередників
12:33
Вода
В усіх населених пунктах Київщини відновили водопостачання
12:25
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Сталеві люди із “Азовсталі”. Чому оборонці Маріуполя герої назавжди
12:23
зерно вагон елеватор
"Країна варварів і мародерів": ОПУ про викрадення українського зерна Росією
12:16
США допомога
США передадуть Україні нелетальне обладнання з бази в Японії, - Генштаб ЗСУ
11:58
Маріуполь окупанти
Окупанти готуються до "референдуму" з "приєднання" Маріуполя до РФ, - Денісова
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV