Про це йдеться в етері Еспресо.



Віталій Портников зауважив, що сьогодні ми стежимо за історичною пресконференцією уряду Швеції, який презентує своє бачення викликів безпеки, мова йде про приєднання Швеції до НАТО. Також 12 травня президент та прем'єр-міністр Фінляндії виступили зі спільною заявою, у якій підтримали членство Фінляндії у Північноатлантичному союзі. Очікується, що вже днями Фінляндія офіційно оголосить, що подає заявку на членство в Альянсі.



Журналіст підкреслив: "Швеція почала процес обговорення можливості приєднання до НАТО більш стримано, ніж Фінляндія. Всі чекали чи будуть шведські наміри аналогічні з фінськими, у суспільстві Швеції завжди сприймалась фінська позиція як позитив, який допомагає шведам ухвалити правильне рішення. Шведський уряд підкреслив, що вступ до НАТО зменшить небезпеку конфліктів у північній Європі. Участь Фінляндії та Швеції значно посилить ефективність цього оборонного Альянсу".



Ведучий нагадав, що в одному з телевізійних ефірів російські експерти обговорювали можливість захоплення шведського о.Готланд у Балтійському морі, як плацдарму для окупації Латвії, Литви, Естонії. І тому зрозуміло, що російські пропагандисти не жартують, а висловлюють плани свого російського керівництва.



"Швеція одна з найбільш серйозних, у воєнному відношенні, країн Європи. Приєднання Швеції до НАТО - це не якийсь простий крок політичного характеру, це є значне посилення військового потенціалу Альянсу. А Фінляндія це країна, яка двічі воювала з Радянським Союзом і програвала" – зазначив Портников.



Віталій Портников підсумував, що до кроків Фінляндії та Швеції треба ставитися дуже серйозно в контексті нашого з вами майбутнього.

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