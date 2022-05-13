Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО
Міністр оборони Петер Гульквіст заявив, що Швеція готова до реакції РФ на інтеграцію країни до НАТО
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції з боку Росії. Дозвольте сказати, що в такому випадку ми готові мати справу з будь-якою зворотною відповіддю" – сказав Петер Гульквіст.
Міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що приєднання Швеції до НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь усім державам Балтійського моря.
"Членство Швеції в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, матиме ефект запобігання конфлікту в Північній Європі", – вважає Лінде.
- Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
- 20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.
- У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.
- 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
- ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня
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