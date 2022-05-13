Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції з боку Росії. Дозвольте сказати, що в такому випадку ми готові мати справу з будь-якою зворотною відповіддю" – сказав Петер Гульквіст.

Міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що приєднання Швеції до НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь усім державам Балтійського моря.

"Членство Швеції в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, матиме ефект запобігання конфлікту в Північній Європі", – вважає Лінде.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.

12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня