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Головна Технології Учені NASA дослідили склад, атмосферу і температуру семи планет системи Kepler-385

Учені NASA дослідили склад, атмосферу і температуру семи планет системи Kepler-385

3 листопада, 2023 п'ятниця
12:37
Технології На фото: космос

Вивчаючи дані космічного телескопа NASA "Кеплер", учені виявили систему з семи планет, які отримують від своєї зірки більше променистого тепла на одиницю площі, ніж будь-яка інша у нашій Сонячній системі

Про це інформує NASA.

Ці планети, які отримали назву Kepler-385, всі мають розміри між Землею і Нептуном, що робить їх унікальними серед наших найближчих сусідів. Ця система належить до рідкісних випадків, коли знайдено понад шість планет або потенційних планет навколо однієї зірки. Система Kepler-385 є одним з головних результатів нового каталогу Kepler, який містить майже 4 тисячі планетних кандидатів, з яких понад 400 належать до багатопланетних систем.

У центрі системи Kepler-385 є зірка, схожа на Сонце, але на 10% більша і на 5% гарячіша. Дві найближчі до неї планети, які трохи перевищують Землю за розмірами, можуть бути скелястими й мати тонку атмосферу. Решта п’яти планет мають радіус близько вдвічі більший за земний і, швидше за все, вкриті густою атмосферою.

На фото: космос

Фото: NASA

Те, що вчені змогли так докладно визначити характеристики системи Kepler-385, свідчить про високу якість цього останнього каталогу екзопланет. Попередні місії "Кеплер" фокусувалися на створенні списків, які дозволяли оцінити, наскільки часто зустрічаються планети біля інших зірок, а це дослідження має на меті створити повний список, який дає точну інформацію про кожну з систем, що допомагає робити такі відкриття, як Kepler-385.

Новий каталог використовує вдосконалені вимірювання властивостей зірок і більш точно розраховує траєкторію кожної транзитної планети навколо своєї зірки. Це показує, що коли зірка має декілька транзитних планет, вони зазвичай мають більш круглі орбіти, ніж коли зірка має тільки одну чи дві.

Основні спостереження "Кеплера" закінчилися у 2013 році, після чого почалася додаткова місія телескопа під назвою K2, яка тривала до 2018 року. Дані, зібрані "Кеплером", продовжують приносити нові відкриття про нашу галактику. Після того, як місія показала нам, що планет більше, ніж зірок, це нове дослідження дає нам більш детальне уявлення про те, як виглядають ці планети та їхні системи, дозволяючи нам краще пізнати багато світів поза нашою Сонячною системою.

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Світ
Наука
космос
США
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