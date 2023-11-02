Телескоп Hubble побачив "танцюючу" спіральну галактику
Космічний телескоп Hubble зробив новий знімок галактики NGC 1566, що "танцює" серед зірок
Про це інформує Space.com.
Галактика NGC 1566, яку також називають "Іспанська танцівниця", розташована на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Землі в південному сузір'ї Дорадо. Ця нова фотографія телескопа показує галактику та її грандіозний "дизайн".
Галактика має два чітких і витончених спіральних рукави, які охоплюють понад 100 тис. світлових років. Кожна дуга робить півоберти від початку до кінця, нагадуючи рухливу форму танцюриста. Спіральні рукави простежуються яскраво-блакитними зоряними скупченнями, рожевими областями зореутворення та закрученим міжзоряним пилом.
Фото: Скрін
Спостереження показують, що NGC 1566 має слабкі смуги, що робить її проміжною спіральною галактикою. Повідомляється, що, хоч галактика має яскраве ядро, їй не вистачає чіткої структури у формі перемички в її центрі. Вона належить до групи галактик Дорадо, яка є концентрацією спіральних та еліптичних галактик, пов'язаних між собою гравітацією.
"Групи галактик відрізняються від скупчень розміром і масою: скупчення можуть містити сотні галактик, тоді як групи - кілька десятків галактик. Під час роботи з групами астрономи не обов'язково озброєні знаннями про розмір окремих галактик, і тому повинні з'ясувати, чи справді вони розташовані відносно близько одна від одної в космосі, чи деякі з них насправді набагато ближче або набагато далі", - йдеться в заяві представників Європейського космічного агентства.
Група Дорадо складається приблизно з 70 галактик, що робить її набагато більшою, ніж Місцева група, де близько 30 галактик, в якій розташований наш Чумацький Шлях.
- 11 вересня стало відомо, що космічний телескоп Hubble зафіксував галактику NGC 3156, розташовану в невеликому сузір’ї Секстант.
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