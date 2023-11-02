Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Телескоп Hubble побачив "танцюючу" спіральну галактику

Телескоп Hubble побачив "танцюючу" спіральну галактику

2 листопада, 2023 четвер
08:55
Наука Телескоп Hubble відновив роботу

Космічний телескоп Hubble зробив новий знімок галактики NGC 1566, що "танцює" серед зірок

Про це інформує Space.com.

Галактика NGC 1566, яку також називають "Іспанська танцівниця", розташована на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Землі в південному сузір'ї Дорадо. Ця нова фотографія телескопа показує галактику та її грандіозний "дизайн".

Галактика має два чітких і витончених спіральних рукави, які охоплюють понад 100 тис. світлових років. Кожна дуга робить півоберти від початку до кінця, нагадуючи рухливу форму танцюриста. Спіральні рукави простежуються яскраво-блакитними зоряними скупченнями, рожевими областями зореутворення та закрученим міжзоряним пилом.

На фото: галактика NGC 1566

Фото: Скрін

Спостереження показують, що NGC 1566 має слабкі смуги, що робить її проміжною спіральною галактикою. Повідомляється, що, хоч галактика має яскраве ядро, їй не вистачає чіткої структури у формі перемички в її центрі. Вона належить до групи галактик Дорадо, яка є концентрацією спіральних та еліптичних галактик, пов'язаних між собою гравітацією.

"Групи галактик відрізняються від скупчень розміром і масою: скупчення можуть містити сотні галактик, тоді як групи - кілька десятків галактик. Під час роботи з групами астрономи не обов'язково озброєні знаннями про розмір окремих галактик, і тому повинні з'ясувати, чи справді вони розташовані відносно близько одна від одної в космосі, чи деякі з них насправді набагато ближче або набагато далі", - йдеться в заяві представників Європейського космічного агентства.

Група Дорадо складається приблизно з 70 галактик, що робить її набагато більшою, ніж Місцева група, де близько 30 галактик, в якій розташований наш Чумацький Шлях.

  • 11 вересня стало відомо, що космічний телескоп Hubble зафіксував галактику NGC 3156, розташовану в невеликому сузір’ї Секстант.  
Світ
ЄС
космос
Технології
Читайте також:
система протиракетної оборони Arrow 3
31 жовтня, 2023 вiвторок
Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express
1 листопада, 2023 середа
ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ біля Піщанівки і Пойми на лівобережжі Херсонщини, - ISW
путін та шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.88
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
08:54
Фукусіма
Японія почала скидати в океан третю партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Влада мусить створити уряд єдності для перемоги над Росією
08:32
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ зранку обстріляла селище Станіслав на Херсонщині: загинула жінка
08:29
Папа Римський Франциск
Папа Римський вперше візьме участь у кліматичному саміті в Дубаї
08:14
Ексклюзив
Окупанти
Замість Криму в Запорізьку область: депутат облради Лишенко розповів про зміну місця ротаційного плацдарму РФ
08:09
Олексій Данілов
Данілов: РФ готується до ударів по критичній інфраструктурі взимку
08:05
російські військові кораблі в Чорному морі
Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв
08:03
OPINION
Ігор Дядюра
Про українське "податкове пекло"
07:50
Інфографіка
розбита російська техніка
Літак, 42 артсистеми та 930 окупантів: втрати росіян за добу війни в Україні
07:38
Інтерв’ю
Інна Совсун
Про Арестовича, АллатРа, одностатеві партнерства та вибори під час війни. Велика розмова Еспресо з Інною Совсун
07:24
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму
07:20
Держдепартамент США
Байден висунув кандидата на посаду заступника Блінкена: що про нього відомо
07:16
Авіакатастрофа
У Мексиці розбився літак санітарної авіації: загинули 4 члени екіпажу
06:50
Армія РФ атакувала Херсонщину
Росіяни ввечері вкотре атакували Херсон: поранена жінка
06:43
У ЄС компанії Meta заборонять таргетовану рекламу
06:38
Папа Франциск
ВІйна в Ізраїлі: Папа Римський підтримав концепцію двох держав
06:30
Авдіївка
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
06:15
франківська ТрО
Міноборони планує реформувати ТЦК, - Forbes
05:59
Голодомор
У США ще три штати визнали Голодомор геноцидом українців, - Маркарова
05:47
дрони
Добровольчу частину Сил оборони Естонії навчать працювати з дронами
05:36
Альфа-Банк
Наближеному до Кремля олігарху Кузьмичову у Франції оголосили звинувачення
05:08
Китай та США
США та Китай домовились обговорити контроль за ядерною зброєю, - WSJ
04:40
Антонівський міст
Сили оборони продовжують атаки на Лівобережжі Херсонщини, - ISW
04:12
сектор Газа
З Гази у Єгипет евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця, – CNN
03:44
У Мінську літак Belavia здійснив жорстку посадку і заблокував роботу аеропорту
03:16
ізраїльські солдати
США планують ввести миротворців до Гази після перемоги над ХАМАС, - Politico
02:48
Молдова
Молдова скасувала членські внески у СНД і готує вихід зі співдружності
02:20
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр вибачився за насильство німецьких колонізаторів у Африці
01:52
ракета Minuteman III - ілюстрація
США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, але мусили підірвати її над океаном
01:24
ізраїльські солдати
Операція просувається за планом: ЦАХАЛ прорвав лінію оборони ХАМАСу у Газі
01:09
штучний інтелект
Китай, США та ЄС погодилися на співпрацю задля управління ризиками, пов'язаними з ШІ
00:56
росія ядерна зброя
Захід збив ядерний запал Путіна, пообіцявши удар у відповідь, - FT
00:28
Ентоні Блінкен
Блінкен цього тижня може відвідати Туреччину, - ЗМІ
00:09
Оновлено
КПП "Рафах"
Протягом дня із сектора Гази вийшли понад 300 іноземців та обмежена кількість поранених палестинців
00:07
Ексклюзив
Чалий: Війна РФ з Україною де-факто перетворюється на війну світового виміру
2023, середа
1 листопада
23:39
Держдеп США
Держдеп США: конгрес ухвалить запит на фінансування для України, коли його висунуть на голосування
23:34
Інал Тасоєв
Майже 30 російських дзюдоїстів допустили на Grand Slam у Токіо
23:11
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Місяць такої ж позиції Китаю, як США - і російської агресії не буде, - дипломат Чалий
22:59
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 листопада
22:19
Оновлено
Олександр Дубінський
Інструктаж нардепа з незаконного виїзду за кордон: ДБР оприлюднило аудіозапис
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV