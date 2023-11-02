Телескоп Hubble побачив "танцюючу" спіральну галактику

Про це інформує Space.com.

Галактика NGC 1566, яку також називають "Іспанська танцівниця", розташована на відстані близько 60 мільйонів світлових років від Землі в південному сузір'ї Дорадо. Ця нова фотографія телескопа показує галактику та її грандіозний "дизайн".

Галактика має два чітких і витончених спіральних рукави, які охоплюють понад 100 тис. світлових років. Кожна дуга робить півоберти від початку до кінця, нагадуючи рухливу форму танцюриста. Спіральні рукави простежуються яскраво-блакитними зоряними скупченнями, рожевими областями зореутворення та закрученим міжзоряним пилом.

Фото: Скрін

Спостереження показують, що NGC 1566 має слабкі смуги, що робить її проміжною спіральною галактикою. Повідомляється, що, хоч галактика має яскраве ядро, їй не вистачає чіткої структури у формі перемички в її центрі. Вона належить до групи галактик Дорадо, яка є концентрацією спіральних та еліптичних галактик, пов'язаних між собою гравітацією.

"Групи галактик відрізняються від скупчень розміром і масою: скупчення можуть містити сотні галактик, тоді як групи - кілька десятків галактик. Під час роботи з групами астрономи не обов'язково озброєні знаннями про розмір окремих галактик, і тому повинні з'ясувати, чи справді вони розташовані відносно близько одна від одної в космосі, чи деякі з них насправді набагато ближче або набагато далі", - йдеться в заяві представників Європейського космічного агентства.

Група Дорадо складається приблизно з 70 галактик, що робить її набагато більшою, ніж Місцева група, де близько 30 галактик, в якій розташований наш Чумацький Шлях.