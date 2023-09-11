Hubble сфотографував галактику в невеликому сузір’ї Секстант

Про це інформує обсерваторія ESA.

"На цьому схожому на сон зображенні галактика, відома як NGC 3156. Це лінзоподібна галактика, що означає, що вона знаходиться десь між еліптичною і спіральною галактикою. Вона лежить приблизно в 73 мільйонах світлових років від Землі, в малому екваторіальному сузір'ї Секстантів", - йдеться в заяві.

Галактику NGC 3156 вперше побачив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель у 13 грудня 1784 року.

Повідомляється, що Секстант - невелике сузір'я, яке належить до групи Геркулеса. Це єдине сузір’я, яке має астрономічну назву, пов’язану з приладом для навігації - секстантом, який був винайдений у XVIII столітті.

Фото: ESA

"Велика еліптична галактика. Здається, вона утворена слабкими, сірими, концентричними овалами, які поступово яскравішають до ядра, де є дуже світла точка, і зникають на краю. Дві нитки темно-червоного пилу перетинають диск галактики, недалеко від центру. Фон чорний і в основному порожній, є лише кілька точкових зірок і невеликих галактик", - йдеться в описі.