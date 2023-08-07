Hubble зафіксував "примарного галактичного павича"
Космічний телескоп Hubble від NASA/ESA показав зображення лінзоподібної галактики NGC 6684, яка має примарний вигляд і без спіральних рукавів або смуг темного пилу
Про це інформує пресслужба.
Галактика займає більшу частину огляду з центру, складаючись з гладкого, розсіяного світла. Вона оточена димчасто-сірим ореолом, а навколо неї на чорному тлі сяють багато зірок, описують науковці.
Це зображення лінзоподібної галактики NGC 6684 було отримане космічним телескопом Hubble у блідому світлі. Галактика розташована приблизно в 44 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Паво, що на латині означає павич. Паво є одним з чотирьох сузір’їв, спільно відомих як Південні птахи.
Фото: NASA
Лінзоподібні галактики, такі як NGC 6684, мають великий диск, але не мають помітних спіральних рукавів, як у галактиці Андромеди.
Повідомляється, що це розташовує їх між еліптичними та спіральними галактиками, надаючи їм дифузний, примарний вигляд. NGC 6684 також не має темних смуг пилу, які проходять через інші галактики, що збільшує її спектральний, несуттєвий вигляд.
Зображення було отримане під час перепису сусіднього Всесвіту, відомого як "Кожна відома сусідня галактика", метою якого є спостереження за всіма галактиками в радіусі 32,6 млн світлових років, які ще не відвідав телескоп.
До початку цієї програми Hubble спостерігав приблизно 75% цих найближчих галактик, а завершення цього перепису дозволить отримати уявлення про зірки, що утворюють широкий спектр галактик у різноманітних середовищах.
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