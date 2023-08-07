Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Hubble зафіксував "примарного галактичного павича"

Hubble зафіксував "примарного галактичного павича"

7 серпня, 2023 понедiлок
15:33
Технології Hubble

Космічний телескоп Hubble від NASA/ESA показав зображення лінзоподібної галактики NGC 6684, яка має примарний вигляд і без спіральних рукавів або смуг темного пилу

Про це інформує пресслужба.

Галактика займає більшу частину огляду з центру, складаючись з гладкого, розсіяного світла. Вона оточена димчасто-сірим ореолом, а навколо неї на чорному тлі сяють багато зірок, описують науковці.

Це зображення лінзоподібної галактики NGC 6684 було отримане космічним телескопом Hubble у блідому світлі. Галактика розташована приблизно в 44 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Паво, що на латині означає павич. Паво є одним з чотирьох сузір’їв, спільно відомих як Південні птахи.

На фото: галактика NGC 6684

Фото: NASA

Лінзоподібні галактики, такі як NGC 6684, мають великий диск, але не мають помітних спіральних рукавів, як у галактиці Андромеди.

Повідомляється, що це розташовує їх між еліптичними та спіральними галактиками, надаючи їм дифузний, примарний вигляд. NGC 6684 також не має темних смуг пилу, які проходять через інші галактики, що збільшує її спектральний, несуттєвий вигляд.

Зображення було отримане під час перепису сусіднього Всесвіту, відомого як "Кожна відома сусідня галактика", метою якого є спостереження за всіма галактиками в радіусі 32,6 млн світлових років, які ще не відвідав телескоп.

До початку цієї програми Hubble спостерігав приблизно 75% цих найближчих галактик, а завершення цього перепису дозволить отримати уявлення про зірки, що утворюють широкий спектр галактик у різноманітних середовищах.

  • 5 травня космічний телескоп NASA Hubble сфотографував галактику-медузу з яскравими "вусиками". Вона розташована на відстані понад 650 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Телескопіум.
  • 4 липня Hubble зробив зображення спіральної галактики у сузір'ї Пегаса, яка розташована на відстані близько 184 мільйонів світлових років від Землі.
  • Телескоп зафіксував незвичайне скупчення галактик, яке схоже на космічного монстра, під назвою eMACS J1353.7+4329.
  • 24 липня Hubble показав спокійну спіральну галактику UGC 12295, яка 2015 року стала місцем потужного вибуху. 
Новини
Світ
Наука
космос
США
Читайте також:
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2023 неділя
Викрутить до останньої краплі: дипломат про дії Туреччини щодо РФ
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
6 серпня, 2023 неділя
На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.88
    Купівля 36.88
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
16:57
Кремінь Тарас
Лінгвоцид в окупації: Кремінь розповів, як росіяни на ТОТ витісняють українську мову з ужитку
16:47
вагітність
Споживання яблук і деяких трав під час вагітності зміцнює здоров'я мозку дитини і наступних поколінь, - дослідження
16:42
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами, - Гуменюк
16:34
Окупанти на ТОТ спонукають українців виїжджати до РФ, а на блокпостах забирають у них гроші та цінності, - Маляр
16:28
Огляд
Shahed 136
Мопед з 40 кг вибухівки: Основні характеристики іранських дронів-камікадзе Shahed 136, які вже майже рік запускає по нас Росія
16:23
Ексклюзив
У порту Туреччини прогримів вибух
Вибух в порту Туреччини вигідний лише одній державі, - експерт Defense Express Рябих
16:16
Ексклюзив
Євген Магда
Між Україною та Польщею відбувається friendly fire: політолог Магда прокоментував останні суперечки між країнами
16:03
OPINION
Орест Сохар
У Саудівській Аравії Китай "злив" Росію
15:58
Федір Веніславський
У Зеленського пояснили, чому не можна забрати мандати у всіх нардепів від забороненої ОПЗЖ
15:53
У порту Туреччини прогримів вибух
У порту Туреччини прогримів вибух під час завантаження судна зерном
15:48
Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік
15:33
Верховна Рада
У Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення повноважень "слуги" Холодова
15:22
Майдан Незалежності
Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
15:08
На фото: затримання
Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
15:02
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
15:01
Ексклюзив
мости на Чонгар та Геніческ
Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині
14:58
В Україні зріс попит на вживані легківки, - Укравтопром
14:49
Зоря
Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
14:42
Ексклюзив
росія, Китай
Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом
14:35
Білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
14:30
Ексклюзив
Володимир Огризко
Поки армію Росії не зламають в Україні: Огризко прокоментував доцільність проведення самітів щодо завершення війни
14:13
Оновлено
ЄС - Китай
"Допомогли зміцнити міжнародний консенсус": МЗС Китаю про підсумки переговорів щодо України в Джидді
14:05
OPINION
Віктор Трегубов
Єдиний схожий злочин Кремль проти України чинив лише раз
13:53
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
13:45
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
13:43
Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ
13:40
"Мавка.Лісова пісня"
На Amazon Prime в Іспанії відбулася прем'єра української "Мавки"
13:40
Китай
У Китаї знайшли стародавній череп: він не схожий на жодний людський, який бачили раніше
13:40
Новини компаній
На фото: новий комплекс Ferrexpo
Компанія Ferrexpo встановила новий комплекс пресової фільтрації для підвищення енергоефективності
13:39
зерно, зернова угода
"Готуємо до виконання рішення Ставки щодо "зернового коридору": Зеленський провів селекторну нараду
13:38
Ексклюзив
Тризуб на монументі "Батьківщина-мати"
В'ятрович пояснив, чому його насторожує ідея українізації радянського монумента "Батькіщина-мати"
13:30
Оновлено
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск відповів Цукербергу на пропозицію провести бій 26 серпня
13:24
хакери
"Інформація передана Силам оборони України": хакери зламали сайт московського БТІ
13:22
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучила кокаїну на $500 тис.
13:17
Оновлено
На фото: обміняні військовополонені
Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
13:10
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди"
13:06
ракети Taurus
У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, – нардеп Чернєв
12:58
гроза
В Україні потроху спадає спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 серпня від Наталки Діденко
12:49
Росіяни мають намір використовувати ТОТ України як сміттєві полігони: подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV