Учені розробили експериментальну вакцину проти хвороби Альцгеймера: її протестували на мишах

Про це повідомляє Daily Mail.



Учені висловили сподівання, що в майбутньому вакцина зможе запобігати розвитку хвороби Альцгеймера та полегшувати перебіг захворювання.



Вважається, що причиною розвитку втрати пам'яті є скупчення природніх білків, які називаються бета-амілоїди, у головному мозку.



Препарат, який називається TAP01-04, не дозволяє білкам збиратися в групи. Вартість однієї його дози становить лише £15 (близько 530 грн).



Після введення вакцини мишам дослідники виявили, що вона допомагає відновити функцію нейронів, підвищити метаболізм глюкози в мозку та зменшити кількість бета-амілоїдів.



Хвороба Альцгеймера наразі невиліковна, але вакцина може це змінити. Дослідники планують почати клінічні дослідження на людях протягом найближчих двох років.



Довідка: Хвороба Альцгеймера - найбільш поширений із різновидів деменції, що уражає близько 6 % (одного з 16) людей віком понад 65 років.



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