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Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою

23 липня, 2023 неділя
11:51
Наука Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою

Дослідники виявили планету-гіганта WASP-193b, яка виявилася такою легкою, що її загальну щільність порівняли із щільністю цукрової вати

Про це інформує Scince Alert.

Загальна щільність WASP-193b дорівнює близько одного відсотка щільності Землі. Розмір же планети вдвічі перевищує розмір Юпітера.

Учені стверджують, що такі екзопланети, як WASP-193b, є рідкісними. Вони можуть допомогти науковцям краще зрозуміти еволюцію небесних тіл.

WASP-193b - це екзопланета, яка обертається навколо сонцеподібної зірки WASP-193. Вона подібна до Сонця за температурою та віком, але приблизно в 1,1 раза більша за його масу та в 1,2 раза більша за його радіус. Утім WASP-193b обертається навколо своєї зірки ближче, ніж будь-яка планета Сонячної системи: вона обертається кожні 6,25 дня. Зараз дослідники хочуть з'ясувати, як близькість зірки впливає на атмосферу WASP-193b, яка може легко випаруватися через спеку й космічний вітер.

  • 13 липня вчені з Університету Оттави в Канаді провели дослідження і зробили висновок про те, що наш Всесвіт може бути вдвічі старшим, ніж припускали.
космос
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