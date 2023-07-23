Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою

Про це інформує Scince Alert.

Загальна щільність WASP-193b дорівнює близько одного відсотка щільності Землі. Розмір же планети вдвічі перевищує розмір Юпітера.

Учені стверджують, що такі екзопланети, як WASP-193b, є рідкісними. Вони можуть допомогти науковцям краще зрозуміти еволюцію небесних тіл.

WASP-193b - це екзопланета, яка обертається навколо сонцеподібної зірки WASP-193. Вона подібна до Сонця за температурою та віком, але приблизно в 1,1 раза більша за його масу та в 1,2 раза більша за його радіус. Утім WASP-193b обертається навколо своєї зірки ближче, ніж будь-яка планета Сонячної системи: вона обертається кожні 6,25 дня. Зараз дослідники хочуть з'ясувати, як близькість зірки впливає на атмосферу WASP-193b, яка може легко випаруватися через спеку й космічний вітер.