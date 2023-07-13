Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Всесвіт може бути удвічі старшим, ніж вважалося, - дослідження

Всесвіт може бути удвічі старшим, ніж вважалося, - дослідження

13 липня, 2023 четвер
13:30
Наука на фото: галактика

Вчені з Університету Оттави в Канаді провели дослідження і зробили висновок про те, що наш Всесвіт може бути вдвічі старшим, ніж припускали

Про це повідомляє ScienceAlert.

За словами професора фізики факультету природничих наук в Університеті Оттави Раджендри Гупти, відставній космологічній теорії слід дати другий шанс для пояснення аномалій у нашому Всесвіті.

Поєднавши наявну теорію розширення Всесвіту з побічним поясненням під назвою "Гіпотеза втомленого світла", Гупта виявив, що Великий Вибух міг відбутися 26,7 мільярдів років тому. Це вдвічі старше, ніж заявляють поточні офіційні теорії.

Ці додаткові роки можуть пояснити, чому найдальші спостережувані галактики виглядають напрочуд зрілими, хоча мали б містити зірки, яким всього близько пів мільярда років.

Оцінка віку Всесвіту схожа на вгадування дня народження дитини за її зростом. Об’єкти на відстані (у всіх напрямках) виглядають трохи червонішими, ніж ми можемо очікувати від їхніх світлових патернів. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що простір розширюється, розтягуючи ці світлові хвилі, як витягнуту пружину.

Користуючись даними про розширення світла, можна розрахувати зворотний процес, щоб визначити, коли Всесвіт був компактним й кипів від концентрованої енергії. Однак це не єдина спроба пояснити, чому світло вдалині виглядає червонішим.

У 1929 році швейцарський астроном Фріц Цвікі припустив, що світло просто втратило свою силу над такими величезними ділянками космосу. Менше енергії означає нижчу частоту та більшу довжину хвилі, зміщуючи спектр яскравих віддалених об’єктів.

Як зазначив Гупта у своїй нещодавно опублікованій пропозиції, це не означає, що ці дві концепції є взаємозаперечними. Поєднання може навіть допомогти зрозуміти, чому найдавнішим квазарам і галактикам видається мільярди років. 

Гібридна гіпотеза Гупти припускає, що Всесвіт дійсно такий великий, як ми думаємо, розширившись до свого розміру після Великого вибуху в минулому. Він починає з двох моделей Всесвіту, що розширюються: одна базується на стандартних припущеннях про рівність і площинність космосу, а друга вносить деякі зміни, пов’язані з так званою константою зв’язку.

"Наша нещодавно розроблена модель розтягує час формування галактики на кілька мільярдів років, роблячи вік Всесвіту 26,7 мільярда років, а не 13,7, як передбачалося раніше", - заявляє дослідник.

  • 4 липня учені виміряли й порівняли яскравість квазарів зараз і через мільярд років після Великого вибуху і виявили, що раніше час йшов уп'ятеро повільніше.
Світ
Читайте також:
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
13 липня, 2023 четвер
США принесли в жертву рішучу позицію щодо України в НАТО, аби не зламати нейтралітет Китаю, - експерт-міжнародник Краєв
острів Зміїний
13 липня, 2023 четвер
Російська армія на світанку скинула фугасну бомбу на острів Зміїний
путін пригожин
14 липня, 2023 п'ятниця
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:33
Микола Уршалович
На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
09:25
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:49
F-16
Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV