Про це повідомляє ScienceAlert.

За словами професора фізики факультету природничих наук в Університеті Оттави Раджендри Гупти, відставній космологічній теорії слід дати другий шанс для пояснення аномалій у нашому Всесвіті.

Поєднавши наявну теорію розширення Всесвіту з побічним поясненням під назвою "Гіпотеза втомленого світла", Гупта виявив, що Великий Вибух міг відбутися 26,7 мільярдів років тому. Це вдвічі старше, ніж заявляють поточні офіційні теорії.

Ці додаткові роки можуть пояснити, чому найдальші спостережувані галактики виглядають напрочуд зрілими, хоча мали б містити зірки, яким всього близько пів мільярда років.

Оцінка віку Всесвіту схожа на вгадування дня народження дитини за її зростом. Об’єкти на відстані (у всіх напрямках) виглядають трохи червонішими, ніж ми можемо очікувати від їхніх світлових патернів. Найімовірніше пояснення полягає в тому, що простір розширюється, розтягуючи ці світлові хвилі, як витягнуту пружину.

Користуючись даними про розширення світла, можна розрахувати зворотний процес, щоб визначити, коли Всесвіт був компактним й кипів від концентрованої енергії. Однак це не єдина спроба пояснити, чому світло вдалині виглядає червонішим.

У 1929 році швейцарський астроном Фріц Цвікі припустив, що світло просто втратило свою силу над такими величезними ділянками космосу. Менше енергії означає нижчу частоту та більшу довжину хвилі, зміщуючи спектр яскравих віддалених об’єктів.

Як зазначив Гупта у своїй нещодавно опублікованій пропозиції, це не означає, що ці дві концепції є взаємозаперечними. Поєднання може навіть допомогти зрозуміти, чому найдавнішим квазарам і галактикам видається мільярди років.

Гібридна гіпотеза Гупти припускає, що Всесвіт дійсно такий великий, як ми думаємо, розширившись до свого розміру після Великого вибуху в минулому. Він починає з двох моделей Всесвіту, що розширюються: одна базується на стандартних припущеннях про рівність і площинність космосу, а друга вносить деякі зміни, пов’язані з так званою константою зв’язку.

"Наша нещодавно розроблена модель розтягує час формування галактики на кілька мільярдів років, роблячи вік Всесвіту 26,7 мільярда років, а не 13,7, як передбачалося раніше", - заявляє дослідник.