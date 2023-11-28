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Головна Наука Учені з Італії довели, що діти можуть чути ще в утробі матері

Учені з Італії довели, що діти можуть чути ще в утробі матері

28 листопада, 2023 вiвторок
10:54
Наука вагітність

Нове дослідження, проведене в Італії, показало, що саме в утробі матері діти починають вивчати мову, оскільки саме в цей час вони набувають навичок слухання та говоріння

Про це повідомляє Science Alert.

Група дослідників на чолі з фахівцями з Університету Падуї в Італії спостерігала специфічні зміни в структурі мозку новонароджених, коли немовлята піддавалися впливу мовлення, що свідчить про те, що їхній мозок вже налаштований на мову матері та на основні ритми мовлення.

"Ці результати є найпереконливішим доказом того, що мовний досвід вже формує функціональну організацію дитячого мозку ще до народження", - пишуть дослідники.

У дослідженні брали участь 33 новонароджених віком від одного до п'яти днів, матері яких були франкомовними. Немовлятам програвали аудіозаписи казки "Золотоволоска і три ведмеді" французькою, англійською та іспанською мовами.

Завдяки шапочкам, оснащеним електродами, дослідники помітили дещо інше, коли французьке аудіо програвалося в останню чергу: більш довготривалі часові кореляції, які є мозковими хвилями, пов'язаними з тим, як ми сприймаємо і обробляємо мовлення, що свідчить про те, що одразу після народження ми вже здатні розпізнавати і засвоювати мову, яку чули в утробі матері.

Крім того, команда виявила, що ці коливання мозку, які активуються французькою мовою, мають певну частоту, пов'язану з природними ритмами мови. Очевидно, немовлята готові почати вчитися розмовляти, навіть коли їм лише кілька днів від народження.

"Таким чином, мозок новонародженого може вже перебувати в оптимальному стані для ефективної обробки мови та мовлення, що лежить в основі несподіваних здібностей немовлят до вивчення мови", - зазначають дослідники.

Дослідники припускають, що наступним кроком може стати вивчення того, як інші типи аудіо можуть впливати на мозок новонароджених: Вже є докази того, що ми здатні розпізнавати музику, яку чули в утробі матері.

"Майбутні нейровізуальні дослідження будуть необхідні для того, щоб перевірити, чи супроводжується це навчання змінами нейронної часової динаміки, подібними до тих, що ми спостерігали у випадку з мовою", - підсумовують дослідники.

  • У жовтні дослідники заявили, що свідомість може з'явитися незадовго після народження, беручи до уваги розвиненість мозку, показники уваги та інтеграцію інформації від різних органів чуття. Однак питання про природу свідомості залишаються відкритими.

Світ
Італія
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