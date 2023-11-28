Учені з Італії довели, що діти можуть чути ще в утробі матері

Про це повідомляє Science Alert.

Група дослідників на чолі з фахівцями з Університету Падуї в Італії спостерігала специфічні зміни в структурі мозку новонароджених, коли немовлята піддавалися впливу мовлення, що свідчить про те, що їхній мозок вже налаштований на мову матері та на основні ритми мовлення.

"Ці результати є найпереконливішим доказом того, що мовний досвід вже формує функціональну організацію дитячого мозку ще до народження", - пишуть дослідники.

У дослідженні брали участь 33 новонароджених віком від одного до п'яти днів, матері яких були франкомовними. Немовлятам програвали аудіозаписи казки "Золотоволоска і три ведмеді" французькою, англійською та іспанською мовами.

Завдяки шапочкам, оснащеним електродами, дослідники помітили дещо інше, коли французьке аудіо програвалося в останню чергу: більш довготривалі часові кореляції, які є мозковими хвилями, пов'язаними з тим, як ми сприймаємо і обробляємо мовлення, що свідчить про те, що одразу після народження ми вже здатні розпізнавати і засвоювати мову, яку чули в утробі матері.

Крім того, команда виявила, що ці коливання мозку, які активуються французькою мовою, мають певну частоту, пов'язану з природними ритмами мови. Очевидно, немовлята готові почати вчитися розмовляти, навіть коли їм лише кілька днів від народження.

"Таким чином, мозок новонародженого може вже перебувати в оптимальному стані для ефективної обробки мови та мовлення, що лежить в основі несподіваних здібностей немовлят до вивчення мови", - зазначають дослідники.

Дослідники припускають, що наступним кроком може стати вивчення того, як інші типи аудіо можуть впливати на мозок новонароджених: Вже є докази того, що ми здатні розпізнавати музику, яку чули в утробі матері.

"Майбутні нейровізуальні дослідження будуть необхідні для того, щоб перевірити, чи супроводжується це навчання змінами нейронної часової динаміки, подібними до тих, що ми спостерігали у випадку з мовою", - підсумовують дослідники.