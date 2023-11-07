Учені зі США виявили найдавнішу чорну діру: важить, як галактика і далі росте

Про це повідомляє Science Alert.

Величезна чорна діра, що виникла за часів Великого вибуху, побила рекорд найдавнішої чорної діри, яку ми коли-небудь бачили.

Вона була виявлена в галактиці, відомій як UHZ1, всього через 470 мільйонів років після Великого Вибуху, в період, коли Всесвіт був ще немовлям. Фактично, це настільки ранній вік Всесвіту, що чорна діра перебуває на стадії розвитку, якої ми ніколи раніше не бачили - вона має таку ж масу, як і галактика, що росте навколо неї.

Вона знаходиться так далеко, що світлу довелося подолати 13,2 мільярда років, щоб дістатися до нас. Щоб знайти її, заховану в темних глибинах часу і простору, знадобилася об'єднана потужність рентгенівської обсерваторії Чандра, космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST) і теорія відносності.

Це відкриття, на думку команди під керівництвом астрофізика Акоса Богдана з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, є ключовим доказом способу утворення надмасивних чорних дір, який вимагає прямого гравітаційного колапсу величезної хмари газу в надщільний об'єкт, який зростає.

Щоб виявити UHZ1, Богдан та його команда використали особливість теорії відносності, яка називається гравітаційною лінзою. Вони існують тому, що величезна кількість гравітації в одній точці, наприклад, гравітація скупчення галактик, змушує сам простір-час викривлятися навколо неї. Будь-яке світло, що подорожує крізь цей викривлений простір-час з більш віддалених частин Всесвіту, може бути збільшене, відтворене і спотворене.

За цим світлом Богдан і його команда оцінили масу як самої чорної діри, так і галактики навколо неї. Якщо чорна діра поглинає речовину з максимальною швидкістю, на яку вона здатна, її маса в 10-100 мільйонів разів перевищує масу Сонця. А це приблизно така ж маса, як у решти зірок галактики UHZ1 разом узятих, виявили дослідники.