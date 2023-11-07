Учені зі США виявили найдавнішу чорну діру: важить, як галактика і далі росте
Американські вчені виявили величезну чорну діру, що виникла за часів Великого вибуху та є найдавнішою у всьому Всесвіті. Її маса у 10-100 разів перебільшує масу Сонця
Про це повідомляє Science Alert.
Величезна чорна діра, що виникла за часів Великого вибуху, побила рекорд найдавнішої чорної діри, яку ми коли-небудь бачили.
Вона була виявлена в галактиці, відомій як UHZ1, всього через 470 мільйонів років після Великого Вибуху, в період, коли Всесвіт був ще немовлям. Фактично, це настільки ранній вік Всесвіту, що чорна діра перебуває на стадії розвитку, якої ми ніколи раніше не бачили - вона має таку ж масу, як і галактика, що росте навколо неї.
Вона знаходиться так далеко, що світлу довелося подолати 13,2 мільярда років, щоб дістатися до нас. Щоб знайти її, заховану в темних глибинах часу і простору, знадобилася об'єднана потужність рентгенівської обсерваторії Чандра, космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST) і теорія відносності.
Це відкриття, на думку команди під керівництвом астрофізика Акоса Богдана з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, є ключовим доказом способу утворення надмасивних чорних дір, який вимагає прямого гравітаційного колапсу величезної хмари газу в надщільний об'єкт, який зростає.
Щоб виявити UHZ1, Богдан та його команда використали особливість теорії відносності, яка називається гравітаційною лінзою. Вони існують тому, що величезна кількість гравітації в одній точці, наприклад, гравітація скупчення галактик, змушує сам простір-час викривлятися навколо неї. Будь-яке світло, що подорожує крізь цей викривлений простір-час з більш віддалених частин Всесвіту, може бути збільшене, відтворене і спотворене.
За цим світлом Богдан і його команда оцінили масу як самої чорної діри, так і галактики навколо неї. Якщо чорна діра поглинає речовину з максимальною швидкістю, на яку вона здатна, її маса в 10-100 мільйонів разів перевищує масу Сонця. А це приблизно така ж маса, як у решти зірок галактики UHZ1 разом узятих, виявили дослідники.
-
Космічний телескоп Hubble зробив новий знімок галактики NGC 1566, що "танцює" серед зірок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.72
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе