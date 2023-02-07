Відповідне рішення Конституційний Суд ухвалив у вівторок, 7 лютого, на пленарному засіданні.

КСУ розглядав справу за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзацу третього частини другої статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Відповідно до цього припису, педагоги державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Суд визнав згаданий припис таким, що не відповідає Конституції України.

"Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію", – йдеться в рішенні КСУ.