Учителі пенсійного віку можуть працювати не лише за контрактом – рішення КСУ
Суд визнав неконституційним припис Закону України "Про повну загальну середню освіту", яким було порушено принцип рівності щодо вчителів пенсійного віку
Відповідне рішення Конституційний Суд ухвалив у вівторок, 7 лютого, на пленарному засіданні.
КСУ розглядав справу за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзацу третього частини другої статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту".
Відповідно до цього припису, педагоги державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.
Суд визнав згаданий припис таким, що не відповідає Конституції України.
"Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї із них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію", – йдеться в рішенні КСУ.
- 6 лютого Верховна Рада України ухвалила за основу закон про скасування державної підсумкової атестації у 2023 році
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе