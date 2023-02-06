В Україні скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію
Верховна Рада України підтримала скасування державної підсумкової атестації у 2023 році
Про це повідомили народні депутати України Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Так учні у 2023 році не складатимуть державну підсумкову атестацію. До вищих навчальних закладів вони зможуть вступати за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ).
Постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що скасування державної підсумкової атестації та вступ за результатами НМТ передбачений законопроєктом "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року", який 6 лютого ВРУ ухвалила за основу.
Він зазначив, що фінансування організаційних заходів для проведення іспитів для вступу у вищі навчальні заклади здійснюватиметься коштом видатків, передбачених у 2023 році бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами". Також фінансування буде надходити з інших джерел, не заборонених законодавством.
- 22 листопада 2022 року Міністерство освіти й науки України повідомляло, що фахівці розглядають варіант проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) замість ЗНО. Це обґрунтовується безпековою ситуацією в країні.
- 25 листопада Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді скасувати підсумкову атестацію у цьому навчальному році для школярів.
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