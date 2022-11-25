Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у п'ятницю, 25 листопада.

"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року", - пише Мельничук.

Повідомляється, що законопроєкт передбачає звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти у 2023 навчальному році.

Таке рішення Кабмін запропонував Верховній Раді.

"Встановлено, що приймання до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік", - роз'яснив представник.

22 листопада Міністерство освіти й науки України повідомляло, що фахівці розглядають варіант проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) замість ЗНО. Це обґрунтовується безпековою ситуацією в країні.

У той же день Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та зможе отримати грантову допомогу у розмірі $43 млн.

Організація "Save the Children" та МОН створили безкоштовний додаток-бібліотеку з книжками для школярів початкових класів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb