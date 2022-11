Для дітей початкової школи створили цифрову бібліотеку

Про це мовиться на сайті МОН.

Міністерство освіти і науки України у партнерстві з організацією "Save the Children" запустили в роботу безкоштовний застосунок "Library For All". Додаток може працювати автономно, тож "допоможе дітям продовжувати навчання незалежно від місця перебування".

"Онлайн-бібліотека містить українськомовні книги для дітей початкової школи. Книги українською мовою охоплюють широкий спектр інтересів, щоб зацікавити кожну дитину і продовжувати виховувати любов до читання", - мовиться в повідомленні пресслужби МОН.

Додаток можна завантажити за посиланням.

22 листопада Міністерство освіти й науки України повідомляло, що фахівці розглядають варіант проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) замість ЗНО. Це обґрунтовується безпековою ситуацією в країні.

У той же день Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та зможе отримати грантову допомогу у розмірі $43 млн.

