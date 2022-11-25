Для дітей початкової школи створили цифрову бібліотеку
Організація "Save the Children" та МОН створили безкоштовний додаток-бібліотеку з книжками для школярів початкових класів
Про це мовиться на сайті МОН.
Міністерство освіти і науки України у партнерстві з організацією "Save the Children" запустили в роботу безкоштовний застосунок "Library For All". Додаток може працювати автономно, тож "допоможе дітям продовжувати навчання незалежно від місця перебування".
"Онлайн-бібліотека містить українськомовні книги для дітей початкової школи. Книги українською мовою охоплюють широкий спектр інтересів, щоб зацікавити кожну дитину і продовжувати виховувати любов до читання", - мовиться в повідомленні пресслужби МОН.
Додаток можна завантажити за посиланням.
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