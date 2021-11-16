Учні початкової школи можуть повернутися за парти вже наступного тижня, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уже з наступного тижня учні початкових класів можуть повернутися за парти
Про це Кличко сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".
"Дуже багато звернень приходить до нас від батьків, які звертаються до нас відкрити як мінімум 1-4 класи. Ми бачили минулого тижня, що був пік захворюваності, зараз ми бачимо зниження. Якщо така динаміка зниження протримається, ми обов'язково будемо ухвалювати рішення про допуск школярів до шкіл", - сказав мер.
Кличко наголосив, КМДА не має повноважень ухвалювати рішення про очне чи дистанційне навчання. За це відповідає Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у склад якої входять фахівці, медики, вірусологи. Вони на основі статистики про ситуацію з COVID-19 вирішують, у якій формі проходитиме навчання.
"Сподіваюся, якщо динаміка зниження збережеться, то найближчим часом, наступного тижня, заняття для початкових класів почнуться", - зазначив Кличко.
- Як повідомлялося раніше, у Івано-Франківську учні 5-11 класів із 22 листопада повернуться до очного навчання.
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