З 22 листопада у школах Івано-Франківська відновлять очне навчання, - мер

Про це він повідомив у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.



"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб уже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах", - написав Марцінків.



За словами мера, майже всі працівники шкіл мають щеплення, а невакциновані відсторонені.



Марцінків також зазначив, що деякі школи запрацюють із 18 листопада.

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що реанімації Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-пацієнтами.

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