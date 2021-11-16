З 22 листопада у школах Івано-Франківська відновлять очне навчання, - мер
В Івано-Франківську учні 5-11 класів із 22 листопада повернуться до очного навчання
Про це він повідомив у Facebook мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб уже з понеділка відновився повноцінний освітній процес в наших школах", - написав Марцінків.
За словами мера, майже всі працівники шкіл мають щеплення, а невакциновані відсторонені.
Марцінків також зазначив, що деякі школи запрацюють із 18 листопада.
- Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що реанімації Івано-Франківська на 100% зайняті COVID-пацієнтами.
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