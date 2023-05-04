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OPINION

Удар по кремлю завдали партизани

Віктор Андрусів
4 травня, 2023 четвер
14:05
Погляд Віктор Андрусів

Для них демонстраційний удар по кремлю якраз дуже вигідний, з точки зору привернення уваги та мобілізації прихильників

Повивчав різні версії й вибрав найбільш логічну. Отже, ключові версії: Україна, якась вежа кремля і партизани. Я вважаю, що основною є версія про партизанів. І ось чому.

Попри те, що в нас вже є дрони здатні долетіти до кремля випустити їх вчора було не логічно. Очевидно, що вчорашній удар носив виключно демонстраційний характер і не міг загрожувати Путіну. Кілька днів назад наш дрон знайшли поруч з технопарком, де мав бути Путін, — це більше схоже на спробу замаху. Якщо говорити про демонстрацію, то нам краще було це робити безпосередньо на 9 травня, а не вчора. Так, це б мало більше ефекту.

Удар носив виключно демонстраційний характер і не міг загрожувати Путіну. Кілька днів назад наш дрон знайшли поруч з технопарком, де мав бути Путін, — це більше схоже на спробу замаху

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З цих же причин це не могла бути інша вежа кремля, умовні опозиціонери всередині влади Путіна. Оскільки удар був демонстраційним, то зрозуміло, що їх би швидко виявили й знайшли. Вежа кремля буде завдавати удару зразу з ціллю вбити Путіна і захопити владу. В інших випадках вони проявляти себе не будуть.

Залишається версія, яку озвучив Ілля Пономарьов, що це партизани. Вчора була ще важлива новина, що на місці підриву потяга знайшли наліпки російського добровольчого корпусу, які вже активно проявлялись на території РФ. Для них демонстраційний удар по кремлю якраз дуже вигідний, з точки зору привернення уваги та мобілізації прихильників. Нагадаю, що в Росії зараз дуже сильно ростуть протестні настрої особливо серед молоді, 80% якої не підтримує мобілізацію.

В Росії зараз дуже сильно ростуть протестні настрої особливо серед молоді, 80% якої не підтримує мобілізацію

Я ще восени робив вам прогноз, що на весну протестні настрої будуть набирати обертів. Але в Росії не можливі майдани. Все як в царські часи — протести будуть виражатися в терактах і розколах у владній верхівці.

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Підписники згадали ще одну версію — сам Кремль, щоб мотивувати людей або щоб завдати серйозного удару у відповідь. Я в це не вірю, оскільки шкода від такого кроку просто колосальна. По-перше, у нас моральний дух і так на висоті, а в них на плінтусі. Факт, що ми можемо ударити, ще більше опускає. По-друге, на фронті жодних успіхів, тому такі кроки скоріше мотивують людей підтримувати закінчення війни. По-третє, кремлю не треба жодної підготовки, щоб завдати ударів по наших "центрах прийняття рішень". Минулого березня вони намагались вбити нашого Президента і не робили жодної для цього підготовки. Тому ця версія має мало шансів.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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