Удар по продовольчій безпеці світу: РФ знищила генетичний банк рослин України, що зберігав понад 160 тис. сортів

Про це повідомив доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник інституту рослинництва ім. Юр'єва Сергій Авраменко у відеозверненні на YouTube.

"Насіння вже готували до сівби, і з березня співробітники мали вже засівати колекцію. Після того, як прийшов "руській мір", як прийшла ця орда "асвабадітєлєй", все перетворилося на суцільний попіл. Десятки тисяч зразків. Це світова колекція. В тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, яких уже ми не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній поплавився. Вигоріло все", – сказав Авраменко.

Він наголосив, що мова йде про продовольчу безпеку. У банку зберігалися понад 160 тис. сортів і гібридів з усього світу. Звідси учені з усього світу, в тому числі РФ, брали зразки.

Генетичний банк рослин, чия історія налічує багато десятиліть, не чіпали навіть німецькі окупанти. Але російські загарбники цілили саме в нього. При чому, в установі не перебували військові, зауважив науковець.

"Це суто наукова установа, яка умисно нищилася, прицільно били саме в те місце, де зберігався банк генетичних ресурсів рослин", – наголосив Сергій Авраменко.

Нагадаємо, російська артилерія навмисно цілила по багатоповерхівках у Харкові.

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