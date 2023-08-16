Удар РФ по шведському заводу SKF у Луцьку: окупанти назвали підприємство військовим об'єктом
Росія назвала "частиною ВПК України" завод шведської компанії SKF у Луцьку, по якому завдала ракетного удару в ніч на 15 серпня
Про це йдеться у коментарі посольства РФ у Швеції.
"Цей завод у Луцьку є частиною українського ВПК, він виготовляв кулькові вальниці для Укроборонпрому", - йдеться у коментарів окупантів.
При цьому загарбники цинічно заявили, що завдають ударів "виключно по військових цілях".
15 серпня речник компанії Карл Б'єрнстам заявив, що внаслідок російського нічного удару по заводу в Луцьку загинули троє працівників.
Депутат Волинської облради Іван Мирка заявив у ефірі Еспресо, що міськрада Луцька оплатить похорони загиблих і виплатить їхнім родинам по 200 тис. грн, а також оплатить лікування та реабілітацію постраждалих.
Компанія SKF є одним із найбільших виробників вальниць у світі. У квітні 2022 року SKF пішла з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
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