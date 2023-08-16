Про це йдеться у коментарі посольства РФ у Швеції.

"Цей завод у Луцьку є частиною українського ВПК, він виготовляв кулькові вальниці для Укроборонпрому", - йдеться у коментарів окупантів.

При цьому загарбники цинічно заявили, що завдають ударів "виключно по військових цілях".

15 серпня речник компанії Карл Б'єрнстам заявив, що внаслідок російського нічного удару по заводу в Луцьку загинули троє працівників.

Депутат Волинської облради Іван Мирка заявив у ефірі Еспресо, що міськрада Луцька оплатить похорони загиблих і виплатить їхнім родинам по 200 тис. грн, а також оплатить лікування та реабілітацію постраждалих.

Компанія SKF є одним із найбільших виробників вальниць у світі. У квітні 2022 року SKF пішла з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.