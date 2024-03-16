Удар РФ по Сумах 13 березня: аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні, тіло однієї загиблої дівчини не знайшли

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи 16 березня. У перші години після влучання вони врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з них п’ятьох деблокували з-під завалів.Також з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох загиблих людей.

Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка у коментарі Суспільному розповів, що рятувальники розібрали все, до чого мали доступ, але не змогли знайти тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі.