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Удар РФ по Сумах 13 березня: аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні, тіло однієї загиблої дівчини не знайшли

16 березня, 2024 субота
18:43
Війна з Росією

У ніч на 13 березня РФ атакувала Суми безпілотниками: тіло однієї загиблої дівчини не знайшли попри чотири дні аварійно-пошукових робіт на місці зруйнованої 5-поверхівки

Про це інформує ДСНС. 

Вказано, що рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи 16 березня. У перші години після влучання вони врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з них п’ятьох деблокували з-під завалів.Також з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох загиблих людей. 

Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка у коментарі Суспільному розповів, що рятувальники розібрали все, до чого мали доступ, але не змогли знайти тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі. 

  • У ніч на 13 березня РФ атакувала Суми безпілотниками: "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих, 14 людей постраждало. В місті оголосили дні жалоби. 

Теги:
Суспільство
Україна
Суми
безпілотник
ДСНС
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