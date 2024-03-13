Російський "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок у Сумах
В ніч на 13 березня РФ атакувала Суми безпілотниками, в результаті чого "шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок
Про це повідомляє Сумська ОДА.
Сьогодні вночі Суми були атаковані БПЛА типу "шахед". У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.
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