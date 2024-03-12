Російська ракета влучила у 9-поверхівку у Кривому Розі. Є загиблі та поранені
Ввечері вівторка, 12 березня, російські терористи обстріляли Кривий Ріг ракетами, внаслідок атаки є загиблі
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
У Кривому Розі є щонайменше три влучання.
Кривий Ріг: влучання у 9-поверхівку
"У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює", - написав Вілкул.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що за попередньою інформацією відомо про 2 загиблих.
"Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед них – дитина", - написав голова ОВА Сергій Лисак.
Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених - до 36.
"Троє загиблих у Кривому Розі. Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36", - написав Лисак.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Штаб допомоги запрацює на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань.
Повітряні сили повідомляли про керовану авіаракету, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар РФ по житловому будинку в Кривому Розі та опублікував відео дев'ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета.
"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський.
Він додав, що під завалами шукають людей.
Кривий Ріг: влучання у дах 5-поверхівки
"Ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі. Штаб допомоги людям розгортається за адресою – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52", - написав Вілкул близько 19:45.
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