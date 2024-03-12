Російська ракета влучила у 9-поверхівку у Кривому Розі. Є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Кривому Розі є щонайменше три влучання.

Кривий Ріг: влучання у 9-поверхівку

"У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює", - написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що за попередньою інформацією відомо про 2 загиблих.

"Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед них – дитина", - написав голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених - до 36.

"Троє загиблих у Кривому Розі. Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36", - написав Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Штаб допомоги запрацює на Східному-1 біля АТБ з 20.00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань.

Повітряні сили повідомляли про керовану авіаракету, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар РФ по житловому будинку в Кривому Розі та опублікував відео дев'ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета.

"Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський.

Він додав, що під завалами шукають людей.

Кривий Ріг: влучання у дах 5-поверхівки

"Ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі. Штаб допомоги людям розгортається за адресою – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52", - написав Вілкул близько 19:45.

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