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OPINION

Удари по Києву: РФ продовжить "полювання" на українську ППО. Який запас ракет має агресор

Дмитро Снєгирьов
30 травня, 2023 вiвторок
19:08
Погляд Дмитро Снєгирьов

Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог щодня запускає по території України ракети різних типів

З початку травня російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.

Росія обстрілює українські міста з різних напрямків та за різними траєкторіями, намагаючись вирахувати пробіли в обороні й обійти українську ППО.

В ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 04:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Загалом із півночі та півдня було зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе. Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 29 ударних БПЛА.

За оцінками британської розвідки, РФ стала частіше залучати  розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) під час своїх ракетних атак вглиб території України.

Йдеться про те, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

Дійсно, наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ.  Для ворога важливо завдати репутаційного удару по американських системах ППО та довести ефективність своєї зброї. Судячи з усього, однією з головних цілей були комплекси ППО Patriot.

Утім, не варто відкидати можливість завдання ударів по так званих "центрах прийняття рішень".

Варто зауважити, що російські окупанти ще тривалий час будуть у змозі використовувати проти України високоточні ракети Х-47 "Кинджал" та "Іскандер". При цьому ворог застосовуватиме їх у комплексі разом з іншими видами ракетного озброєння і БПЛА.

Варто зазначити, що розвідка Британії підтвердила втрату Росією кількох ракет "Кинджал" в Україні, відзначивши, що ці події стали збентеженням і сюрпризом для РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Примітно, що під час ракетної атаки противника по Києву 29 травня було використано балістичні та крилаті ракети "Іскандер". За повідомленнями офіційних структур країни-окупанта, балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер" має "унікальні характеристики". Йдеться про те, що ця ракета начебто створена з використанням технології малопомітності, а на кінцевій ділянці маневрує з перевантаженням у 20-30G.  Крім того, вона оснащена комплексом РЕБ, а під час атаки відстрілює хибні цілі. Все це, на думку росіян, давало можливість заявляти про можливість прориву  протиракетної оборони потенційного супротивника.

Утім, не так сталося, як гадалося. За інформацією Генерального штабу ЗСУ всі 11 ракет були знищені.

Менше з тим, незважаючі на успішний характер роботи української ППО, ракетні атаки з боку противника будуть продовжені. Якщо йдеться про прифронтові міста, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато. 
 Ворог має в запасі до 3000 ракет до цього ЗРК, більшість з яких, однак, відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані. При поточних темпах "відстрілу" наявних ракет до С-300 рашистам вистачить на роки війни. Тим більш, вони так заодно розв'язувати проблему утилізації своїх ракет. 

Далеко не факт, що ворог використовуватиме "кинджали" та "іскандери" в кількості по шість  та одинадцять одиниць за раз.

Поодинокі пуски під час комплексного удару, так званої "зіркової" атаки, з використанням різноманітних видів високоточної зброї — "кинджалів", "калібрів", "іскандерів" та інших, — можуть цю практику надалі продовжувати. 

Тому заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості,  — відверта маячня. У них можливості є. 
РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити їх виробництво. Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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