Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник повірив, що наступ триватиме саме на Півдні. Відзначається перекидання ворожих сил та засобів з північного напрямку на Херсонщину, частину також було відведено на окуповану територію Криму. Окупанти серйозно сприймають інформацію. Не виключаю того, що слід очікувати удару, у тому числі й по Криму, найближчим часом", - зауважив Рябих.

Також військовий експерт додав, що противник зосереджує війська на Півдні.

"Противник сприйняв серйозно рішення Верховного Головнокомандувача України та завдання, яке поставлено ЗСУ щодо початку контрнаступальної операції. Ворог створює резерв у районі Нової Каховки, для оперативного перекидання на правий берег Дніпра щодо дій на Криворізькому напрямку, або для удару на Півночі", - підкреслив Рябих.

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