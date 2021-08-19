УЄФА назвав претендентів на звання найкращого тренера року
УЄФА оголосив трійку претендентів на приз найкращого тренера сезону-2020/21
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
УЄФА номінував на нагороду Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті"), Роберто Манчіні (збірна Італії) і Томаса Тухеля ("Челсі").
Під керівництвом Манчіні збірна Італії виграла Євро-2020. "Челсі" Тухеля виграв Лігу чемпіонів, а Гвардіола вперше в історії вивів "Ман Сіті" в фінал Ліги чемпіонів, виграв АПЛ і Кубок англійської ліги.
Ім'я кращого тренера, найкращого футболіста, найкращої футболістки оголосять на жеребкуванні групового етапу 26 серпня в Стамбулі.
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