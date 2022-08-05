Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Після голу Віталія Буяльського турецькі вболівальники скандували на стадіоні Стамбула: "Ла-ла-ла, Володимир Путін". Комітет УЄФА попередив "Фенербахче" через неналежну поведінку команди.

Внаслідок покарання турецький клуб оштрафували на 50 тис. євро та постановили про часткове закриття трибун у наступному домашньому матчі єврокубків.

Офіційна причина від УЄФА - "кидання предметів та озвучення провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки".