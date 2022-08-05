УЄФА покарав "Фенербахче", вболівальники якого скандували "Путін" під час матчу з "Динамо"
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав турецький "Фенербахче" через поведінку фанатів у домашньому матчі ЛЧ проти "Динамо"
Про це повідомляє "Трибуна" з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Після голу Віталія Буяльського турецькі вболівальники скандували на стадіоні Стамбула: "Ла-ла-ла, Володимир Путін". Комітет УЄФА попередив "Фенербахче" через неналежну поведінку команди.
Внаслідок покарання турецький клуб оштрафували на 50 тис. євро та постановили про часткове закриття трибун у наступному домашньому матчі єврокубків.
Офіційна причина від УЄФА - "кидання предметів та озвучення провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки".
- 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу не прийшов на пресконференцію після матчу з "Фенербахче" через вигуки турецьких фанів про Володимира Путіна під час гри.
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