УЄФА презентував новий м'яч, яким зіграють у півфіналі та фіналі Євро-2020

Про це повідомляє офіційний Twitter Євро-2020.



Новий м'яч назвали Uniforia Finale. Ним зіграють у півфіналі і фіналі турніру.



"Краса в чистому вигляді", - йдеться у твіті.

У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Вемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.



Фінал пройде 11 липня.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb