УЄФА презентував новий м'яч, яким зіграють у півфіналі та фіналі Євро-2020
УЄФА презентував м'яч для заключної частини Євро-2020, ним будуть зіграні півфінальні та фінальний матч турніру
Про це повідомляє офіційний Twitter Євро-2020.
Новий м'яч назвали Uniforia Finale. Ним зіграють у півфіналі і фіналі турніру.
"Краса в чистому вигляді", - йдеться у твіті.
У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Вемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.
Фінал пройде 11 липня.
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
- Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.
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