Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією видання, йдеться про літній турнір, який з 2024 року передуватиме старту нового сезону Ліги чемпіонів. Планується, що участь у ньому візьмуть чотири команди – чинний переможець ЛЧ та ще три топклуби. Очікується, що турнір проходитиме у серпні у США та складатиметься з двох півфіналів та фіналу.

Водночас УЄФА не збирається відмовлятися від проведення традиційного матчу за Суперкубок, у якому зараз грають чинні переможці ЛЧ та Ліги Європи. Проте формат цього турніру зміниться - замість тріумфатора Ліги чемпіонів з переможцем ЛЄ гратиме клуб, який виграв Лігу конференцій.

У квітні 2021 року УЄФА схвалив новий формат Ліги чемпіонів, в якій з 2024 року гратимуть 36 команд.

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