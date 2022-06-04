Уельс - Україна: Фінал відбору ЧС-2022 судитиме "особливий" для Петракова арбітр
Арбітром фінального відбіркового матчу плей-офф між збірними Уельсу та України призначено іспанця Антоніо Матео Лаоса
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Антоніо Матео Лаос працюватиме на грі головним арбітром. Його асистентами будуть Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий арбітр – Карлос дель Серро Гранде. За систему відеоповторів VAR відповідатимуть Мігель Мартінес Мунуера та Пабло Бенгоечеа.
Лаос 16 листопада минулого року судив відбірковий матч групового раунду чемпіонату світу-2022, в якому команда Олександра Петракова перемогла у гостях Боснію і Герцеговину 2:0 та гарантувала собі вихід у плей-офф кваліфікації.
Також іспанець у 2019 році був арбітром гри відбору Євро-2020, в якій Україна під керівництвом Андрія Шевченка перемогла Сербію - 5:0. Ще в одному випадку в 2017 році українці поступилася у відборі ЧС-2018 хорватам - 0:1.
Матч Уельс - Україна відбудеться 5 червня та розпочнеться о 19:00.
- 1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
- 3 травня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.
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