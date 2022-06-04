Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Антоніо Матео Лаос працюватиме на грі головним арбітром. Його асистентами будуть Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертий арбітр – Карлос дель Серро Гранде. За систему відеоповторів VAR відповідатимуть Мігель Мартінес Мунуера та Пабло Бенгоечеа.

Лаос 16 листопада минулого року судив відбірковий матч групового раунду чемпіонату світу-2022, в якому команда Олександра Петракова перемогла у гостях Боснію і Герцеговину 2:0 та гарантувала собі вихід у плей-офф кваліфікації.

Також іспанець у 2019 році був арбітром гри відбору Євро-2020, в якій Україна під керівництвом Андрія Шевченка перемогла Сербію - 5:0. Ще в одному випадку в 2017 році українці поступилася у відборі ЧС-2018 хорватам - 0:1.

Матч Уельс - Україна відбудеться 5 червня та розпочнеться о 19:00.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

3 травня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.

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