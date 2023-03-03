УГКЦ опублікувала оновлений церковний календар на вересень – грудень 2023 року
Українська греко-католицька церква оприлюднила доповнення до календаря на вересень – грудень 2023 року
Оновлений церковний календар опубліковано на сайті УГКЦ.
"Унаслідок переходу Української Греко-Католицької Церкви в Україні на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня 2023 року з’явилася потреба оновити церковний календар", – зазначено в повідомленні
Календар із літургійними читаннями розмістили на сайті ugcc.ua у розділі "Бібліотек"> "Богослужіння". Також його можна знайти за цим покликанням.
- Нагадаємо, Архиєрейський синод УГКЦ в Україні, який відбувся на початку лютого 2023 року, ухвалив рішення про перехід УГКЦ в Україні на новий стиль із 1 вересня 2023 року. Наразі рішення синоду стосується святкування лише нерухомих свят. Водночас Пасхалія, тобто все, що стосується святкування Пасхи, залишається такою, як дотепер.
- ПЦУ опублікувала традиційний та оновлений календар релігійних свят у березні
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