УГКЦ опублікувала оновлений церковний календар на вересень – грудень 2023 року

Оновлений церковний календар опубліковано на сайті УГКЦ.

"Унаслідок переходу Української Греко-Католицької Церкви в Україні на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня 2023 року з’явилася потреба оновити церковний календар", – зазначено в повідомленні

Календар із літургійними читаннями розмістили на сайті ugcc.ua у розділі "Бібліотек"> "Богослужіння". Також його можна знайти за цим покликанням.