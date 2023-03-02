ПЦУ опублікувала традиційний та оновлений календар релігійних свят у березні
Православна Церква України опублікувала інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (традиційним) та новоюліанським (оновленим) календарем
Календар на березень розмістили на facebook-сторінці ПЦУ.
У Православній церкві України нагадали, що рішенням синоду було визначено порядок надання благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря. І зазначили, що календарне питання є складним, але нагальним, оскільки церква отримує численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства й архієреїв щодо можливості використання у практиці служіння новоюліанського календаря.
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"Тож, починаючи з цього місяця, надалі будемо подавати вам загальну інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (традиційним) календарем і новоюліанським (оновленим) календарем, зважаючи на те, що деякі громади виявили бажання і належним чином отримали відповідне синодальне благословення", – додали в ПЦУ.
На сьогодні новоюліанський календар використовують Вселенський патріархат, Олександрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунський патріархат, Болгарський патріархат, Церква Кіпру, Церква Греції, Церква Албанії.
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6 січня глава ПЦУ Епіфаній зазначав, що на Священному синоді Православної церкви України планують дозволити перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю. Відтак на засіданні Синоду 2 лютого парафіям і монастирям Православної церкви України дозволили переходити на новоюліанський календар і затвердили порядок надання благословення на його використання
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Під час засідання 2 лютого Синод також ухвалив рішення про те, що в травні 2023 року на засіданні Архієрейського собору ПЦУ буде обговорено календарну реформу.
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6 лютого УГКЦ оголосила про перехід з 1 вересня 2023 року на новий календар за рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні та опублікувала календар
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7 лютого митрополит Євстратій зазначив, що "є всі підстави для позитивного рішення" про перехід ПЦУ на новий календар
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