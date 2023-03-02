ПЦУ опублікувала традиційний та оновлений календар релігійних свят у березні 

Календар на березень розмістили на facebook-сторінці ПЦУ.

У Православній церкві України нагадали, що рішенням синоду було визначено порядок надання благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря. І зазначили, що календарне питання є складним, але нагальним, оскільки церква отримує численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства й архієреїв щодо можливості використання у практиці служіння новоюліанського календаря.

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"Тож, починаючи з цього місяця, надалі будемо подавати вам загальну інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (традиційним) календарем і новоюліанським (оновленим) календарем, зважаючи на те, що деякі громади виявили бажання і належним чином отримали відповідне синодальне благословення", – додали в ПЦУ.

На сьогодні новоюліанський календар використовують Вселенський патріархат, Олександрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунський патріархат, Болгарський патріархат, Церква Кіпру, Церква Греції, Церква Албанії.