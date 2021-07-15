Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба
Угорщина дозволила українським громадянам здійснювати транзитні подорожі залізницею через свою територію до Австрії
Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів", – написав Кулеба.
За словами міністра, Угорщина ухвалила рішення, "якраз коли відновлюється дія безвізу".
Як відомо, 1 червня «Укрзалізниця» відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини. Угорщина стала першою країною-членом ЄС, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня. Пізніше і Австрія відкрила свої кордони для українців.
- Нагадаємо, що Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на Закарпатті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе