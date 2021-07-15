Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба

Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.



"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів", – написав Кулеба.



За словами міністра, Угорщина ухвалила рішення, "якраз коли відновлюється дія безвізу".



Як відомо, 1 червня «Укрзалізниця» відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини. Угорщина стала першою країною-членом ЄС, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня. Пізніше і Австрія відкрила свої кордони для українців.

Нагадаємо, що Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на Закарпатті.