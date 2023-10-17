Угорщина назвала введення Болгарією податку на транзит російського газу "ворожим кроком" і пообіцяла відповісти

Про це пише Bloomberg.

Там припускають, що введення податку Болгарії потенційно поставило під загрозу життєздатність імпорту енергоресурсів критично важливим маршрутом.



"Податкові збори, про які Болгарія оголосила минулого тижня, були введені без попередження, і Угорщина розглядає їх як ворожий крок", - заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто.

За його словами, Угорщина співпрацюватиме з Сербією, яка також покладається на Балканський трубопровід для природного газу, щоб відповісти.

"Ми не залишимо цей крок без відповіді", - наголосив Сіярто після зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні. Проте угорський очільник МЗС не надав жодних подробиць щодо того, як його країна може відреагувати.

Водночас прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що цей крок спрямований не проти Угорщини чи Сербії, а проти Росії, яка намагалася отримати прибутки від енергетики для фінансування своєї війни в Україні.

"Ми очікуємо не підвищення цін у Сербії та Угорщині, а зменшення прибутків Газпрому. Тобто зменшити кошти, які надходять до державного бюджету Росії на ведення війни", - зазначив Денков.

Однак, як пише Bloomberg, цей крок застав Угорщину та Сербію зненацька, спонукавши їх протестувати та намагатися забезпечити безпеку постачання напередодні європейського зимового сезону, оскільки обидві країни залежать від російського природного газу для опалення.