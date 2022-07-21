Угорщина прихистила 840 тисяч біженців з України

Про це пише XpatLoop.com - Budapest.

Через війну в Україні найбільше втрачають діти, заявив у вівторок, 19 липня, міністр закордонних справ Петер Сіярто, додавши, що хоча Угорщина робить усе можливе, щоб "полегшити біль" українських дітей, реальним рішенням буде мир.

За даними МЗС Угорщини, країни прийняла близько 840 000 біженців з України за 146 днів повномасштабної війни.

За словами міністра, близько 500 українських дітей відвідували угорські дитсадки, а школи прийняли близько 1700 українських учнів. Уряд також забезпечив спеціальне лікування 130 дітей і запропонував стипендії для 1000 українських студентів для навчання в угорських вищих навчальних закладах.

Водночас він підкреслив, що єдиним реальним рішенням буде мир.

"Мир – це єдине рішення, а мир – це вирішення всього. Мир є рішенням приборкання воєнної інфляції, яка охопила нашу європейську економіку. Мир є вирішенням невизначеності наших енергопостачання в Європі. Мир є рішенням для запобігання продовольчої кризи. Мир також є рішенням для припинення страждань дітей, щоб сім’ї могли возз’єднатися, і жодні діти не були змушені тікати",- сказав він.

У травні Угорщина спростила працевлаштування для українських біженців.

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