Угорщина вакцинувала від COVID-19 понад 20 тис. жителів Закарпаття
Угорщина в мобільних пунктах на кордоні вакцинувала від COVID-19 понад 20 000 жителів Закарпатської області
Про це повідомляє Infopost.
Вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Ця кампанія з вакцинації тривала з 2 липня і до 31 серпня. Наразі вакцинація на кордоні не проводиться.
Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.
Влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.
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