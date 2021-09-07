Угорщина вакцинувала від COVID-19 понад 20 тис. жителів Закарпаття

Про це повідомляє Infopost.

Вакцину отримали 20 690 громадян України із Закарпатської області. Ця кампанія з вакцинації тривала з 2 липня і до 31 серпня. Наразі вакцинація на кордоні не проводиться.

Також повідомляється, що будь-який житель Закарпатської області старше 18 років міг безкоштовно вакцинуватися в мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП. Але для цього потрібно було показати паспорт з пропискою в регіоні.

Влітку Угорщина вакцинувала людей і на кордоні з іншими сусідніми країнами.